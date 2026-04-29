El delantero argentino anotó de penal para el Aleti, que igualó ante Arsenal en Madrid, pero debió salir lesionado por una molestia en su tobillo izquierdo a los 77 minutos.

Atlético de Madrid y Arsenal empataron 1-1 en la ida de las semifinales de la UEFA Champions League 2026, disputada en el estadio Riyadh Air Metropolitano, en Madrid.

El conjunto inglés se adelantó en el marcador cuando Viktor Gyökeres convirtió un penal a los 43 minutos del primer tiempo. Sin embargo, Julián Álvarez igualó desde los doce pasos a los 11 minutos del segundo tiempo, asegurando un resultado equilibrado para el equipo dirigido por Diego Simeone.

La alegría para el Atlético se vio opacada cerca del final, cuando Álvarez tuvo que pedir el cambio a los 77 minutos debido a una molestia en su tobillo izquierdo, generando preocupación para la revancha que se jugará en Londres. Cabe destacar que "La Araña" venía con molestias físicas en los últimos días y no sumó minutos tanto con el Elche como con el Athletic Club.

El Atlético de Madrid accedió a esta instancia tras eliminar al Barcelona, mientras que Arsenal llegó tras superar con autoridad al Sporting de Lisboa. El vencedor de esta semifinal enfrentará al ganador de la serie entre PSG y Bayern Múnich en la final.

Durante el partido, el árbitro Danny Makkelie sancionó penales para ambos equipos y revisó jugadas con el VAR, aunque en una ocasión desestimó un penal para Arsenal tras la revisión. También se registraron varias sustituciones y amonestaciones, destacando las entradas de Álex Baena por Julián Álvarez en Atlético y cambios estratégicos en Arsenal con la incorporación de Gabriel Jesús, Bukayo Saka y Leandro Trossard.

El encuentro contó con un intenso ida y vuelta, con chances para ambos equipos. Antoine Griezmann estuvo cerca de anotar para el Atlético con un remate que dio en el palo, mientras que Arsenal también generó peligro con tiros de sus delanteros y despejes decisivos de la defensa española.

La llave se definirá el próximo martes en el Emirate Stadium de Londres a partir de las 16 horas cuando el Arsenal reciba al Atlético Madrid para definir al primer finalista de la Champions League.