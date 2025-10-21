Los mejores memes contra el Cholo Simeone tras la goleada de Arsenal sobre Atlético de Madrid por la Champions League
El conjunto "Colchonero" sufrió una dura derrota en su visita al norte de Londres y las redes no perdonaron con muchos memes con el DT argentino como protagonista.
21 de Octubre de 2025 18:33
Por Redacción 0223
PARA 0223
Arsenal, en cuestión de pocos minutos, vapuleó a Atlético de Madrid y lo goleó 4-0 por la fecha 3 de la UEFA Champions League. Los dirigidos por Diego Simeone no tuvieron reacción alguna, no resistieron ante los constantes ataques de los liderados por Mikel Arteta y, por ahora, se encuentran en la parte baja de la tabla.
A través de las redes sociales, además de que se viralizaron diferentes críticas por lo que fue la actuación rojiblanca, hubo una gran cantidad de memes mofándose del Cholo Simeone por lo que fueron los cuatro goles que los Gunners anotaron en tan solo 15 minutos para quedarse con el triunfo.
Temas
Lo más
leído
Te puede interesar