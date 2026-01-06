Los Reyes Magos llegaron en paracaídas a Pergamino, pero Gaspar aterrizó mal y terminó en el hospital: el insólito video

El video fue grabado por los presentes y rápidamente se viralizó en las redes sociales.

Un accidente inesperado ocurrió en Pergamino tras la llegada de los Reyes Magos en paracaídas. La ambiciosa propuesta en el Parque Belgrano terminó con "Gaspar" hospitalizado, después de registrarse algunos errores en su aterrizaje.

Los tres paracaidistas descendieron ante una multitud en el acto central del Municipio por la llegada de los Reyes. Melchor y Baltazar pudieron descender sin inconvenientes, pero el tercero perdió el control en la maniobra final y para evitar chocar al público presente hizo un giro que lo lastimó.

El accidentado fue un hombre de 44 años de la ciudad de Lincoln, que fue inmediatamente asistido por personal del SAME. Lo trasladaron en camilla hasta el Hospital San José, al que ingresó con un traumatismo de cadera derecha, pero estable.

Se le practicaron estudios por imágenes para descartar una fractura y se dispuso su derivación a Lincoln para continuar con la recuperación. El video del momento de su aterrizaje fue compartido por usuarios coterráneos en las redes sociales: