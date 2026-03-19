Un grave accidente laboral sacudió la mañana del miércoles en una planta de acopio de granos ubicada en Mariano Benítez, en el partido de Pergamino. Dos operarios que realizaban tareas dentro de un silo cayeron accidentalmente al interior del mismo.

Por motivos que se investigan, ambos trabajadores quedaron atrapados dentro de la celda de granos. Mientras uno de ellos logró ser sostenido por compañeros hasta la llegada de los equipos de emergencia, el otro fue rápidamente cubierto por el cereal y no pudo ser rescatado a tiempo, falleciendo aplastado por el peso del grano.

Las labores de rescate se centraron en liberar al operario que permanecía parcialmente atrapado, enfrentando la dificultad que presenta el comportamiento del cereal, que actúa como una “arena movediza” y puede causar atrapamientos fatales en cuestión de segundos.

Este trágico episodio pone en evidencia los riesgos inherentes a la manipulación de granos en silos y la importancia de extremar las medidas de seguridad para evitar futuras tragedias en establecimientos rurales de almacenamiento.