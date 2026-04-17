Mirtha Legrand suspende su programa por problemas de salud a sus 99 años

A sus 99 años, Mirtha Legrand decidió no grabar su programa habitual este fin de semana debido a un cuadro gripal que, si bien no es grave, requiere que guarde reposo para su pronta recuperación.

La conductora, un ícono de la televisión argentina que lidera la tradicional mesa de los viernes desde hace décadas, debió suspender su participación por recomendación médica, lo que generó preocupación entre sus seguidores.

Ángel de Brito confirmó que la situación de salud de Mirtha no reviste gravedad, pero que la decisión de no exponerla responde a la necesidad de priorizar su bienestar.

En su lugar, Juana Viale, su nieta y conductora habitual en reemplazos anteriores, tomará las riendas de ambos ciclos, La noche de Mirtha y Almorzando con Juana, durante este fin de semana, manteniendo la continuidad del programa.

Uno de los aspectos destacados de esta suspensión es que la mesa prevista contaba con la esperada entrevista a Ricardo Biasotti, marcada por su vínculo con Andrea del Boca y una relación tensa con Mirtha. Queda por definirse si esa entrevista se realizará con Juana Viale o se pospondrá para cuando Mirtha retome su lugar.

El resto de los invitados confirmados para esta edición, entre ellos la senadora Carolina Losada, el periodista Edgardo Alfano y Daniel Gómez Rinaldi, seguirán participando en la mesa conducida por Juana.

Desde el canal El Trece intentan llevar tranquilidad a la audiencia, describiendo la situación como pasajera, aunque la ausencia de Mirtha Legrand siempre genera inquietud por su avanzada edad y el rol simbólico que representa en la pantalla argentina.

Por ahora, la decisión está clara: Mirtha debe descansar y recuperarse para volver a su emblemática mesa. Mientras tanto, la televisión argentina sentirá el vacío que deja su ausencia en esta edición.