Internaron a una de las actrices de Casados con Hijos y hay preocupación por su salud

La protagonista de Casados con Hijos (versión EEUU) Christina Applegate contó públicamente que en 2021 le diagnosticaron esclerosis múltiple. En las últimas horas trascendió que está internada en un centro de salud y hay preocupación por su salud.

Ni siquiera las voces oficiales conocen la situación. “No tengo comentarios sobre si está hospitalizada ni sobre sus tratamientos médicos. Ella tiene un largo historial de problemas de salud complejos sobre los que habló abiertamente, como se evidencia en sus memorias y en su podcast”, declaró un representante de la actriz a Page Six.

Applegate siempre habló abiertamente sobre su estado de salud, dando detalles al respecto como que a veces está postrada en la cama debido al dolor constante que tiene.

Hace un año, en el podcast que tiene en el que habla sobre la enfermedad que la afecta, contó que estuvo internada más de 30 veces debido a los problemas intestinales y los dolores insoportables que sufre, la gran mayoría relacionados con la esclerosis múltiple.

La noticia de su enfermedad la dio a conocer la propia intérprete a través de su cuenta de X. “Hola amigos. Hace unos meses me diagnosticaron esclerosis múltiple. Fue un viaje extraño, pero recibí mucho apoyo de personas que conozco que también tienen esta condición. Es un camino difícil. Pero como todos sabemos, el camino sigue adelante. A menos que algún imbécil lo bloquee“, lanzó, sin perder el humor, una de sus principales cualidades.

Christina Applegate es una actriz que se hizo muy famosa entre los 80 y los 90 por interpretar el papel de la hija adolescente del matrimonio de Casados con hijos. Ese mismo rol, en la versión argentina, lo encarnó Luisana Lopilato. Además, trabajó en algunos éxitos del cine como La cosa más dulce o El reportero: La leyenda de Ron Burgundy y del streaming como la serie Dead to me.