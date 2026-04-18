Vuelve un ícono de los 90: la exclusiva marca internacional que reabre sus puertas en la Argentina

La marca alemana Montblanc regresó oficialmente al mercado argentino tras años de ausencia, sellando un punto de inflexión en la industria del retail premium local. El reingreso se concretó a través de un socio estratégico nacional con una inversión inicial de 800.000 dólares para el relanzamiento de la marca. Esta decisión responde a las nuevas señales de apertura comercial y a una mayor previsibilidad en las reglas de juego para las inversiones extranjeras. El retorno de la emblemática estrella blanca simboliza una reactivación del consumo de alta gama en un contexto económico en transición.

La primera tienda exclusiva fue inaugurada en un centro comercial orientado al lujo, un espacio estratégico que concentra clientes con alto poder adquisitivo y reduce riesgos operativos. El plan de negocios no se limita a esta apertura, ya que la compañía ya proyecta la inauguración de un segundo punto de venta en el corto plazo. Además de sus tradicionales instrumentos de escritura, la marca apuesta fuerte por sus líneas de marroquinería y relojería fina de alta calidad. La expansión refleja una visión optimista sobre la evolución de la demanda de productos aspiracionales.

Montblanc tendrá sus tiendas en Buenos Aires.

La ola de las marcas internacionales que regresan al país

Analistas del sector interpretan este movimiento como una oportunidad aprovechada por firmas globales para posicionarse antes de que el mercado alcance una mayor competencia internacional. La flexibilización de políticas de importación y la reducción de ciertos impuestos vinculados al lujo mejoraron las condiciones de rentabilidad para estas empresas. Los cambios permitieron que productos que antes estaban limitados a nichos muy reducidos vuelvan a estar disponibles con precios más competitivos.

El regreso de Montblanc podría generar un efecto multiplicador, atrayendo a otras marcas internacionales que actualmente evalúan su ingreso o retorno al territorio nacional durante 2026. Buenos Aires recupera así su perfil como sede regional del consumo premium. Los coleccionistas y nuevos usuarios ya pueden acceder de forma directa a las colecciones globales más recientes sin intermediarios.