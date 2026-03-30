Vuelven los 90: la marca de lujo que ya planea abrir su primer local en la Argentina

El desembarco de Dolce & Gabbana en Buenos Aires marca un punto de giro histórico para el mercado del lujo tras años de ausencias y retiradas silenciosas. La firma italiana, símbolo máximo de la sofisticación de Milán, puso sus ojos en la capital argentina para instalar su primera tienda oficial y directa. La negociación apunta a un rincón exclusivo que ya se prepara para recibir el brillo de las pasarelas europeas antes de fin de año. Por lo pronto, es una de las apuestas más fuerte de la moda premium en la última década.

Fuentes del sector retail confirman que las conversaciones con el grupo IRSA están en su etapa más crítica para ocupar un espacio estratégico en Patio Bullrich. El centro comercial de la Recoleta se perfila como el único refugio capaz de albergar los estándares de diseño que exige la dupla Domenico y Stefano. Con una inversión que ronda los 8.000 euros por metro cuadrado, la marca busca replicar la experiencia de Nueva York y Arabia Saudita. No se trata de una licencia común, sino de una operación directa que garantiza la misma exclusividad que en las calles de Italia.

La inversión ronda los 8.000 euros por metro cuadrado.

Cuándo se podría dar la llegada de Dolce & Gabbana

El regreso de este gigante del diseño llega en un momento donde otras etiquetas emblemáticas como Louis Vuitton y Cartier habían decidido abandonar el escenario local por completo. La llegada de la casa milanesa no solo trae indumentaria de alta gama, sino que abre la puerta a sus líneas de cosmética y decoración para el hogar. El eventual desembarco entusiasma a los operadores locales que ven en esta apertura un imán para nuevos capitales del segmento fashion.

Los plazos son acotados y el hermetismo es absoluto, aunque los rumores de pasillo dan por cerrada la negociación comercial. La estrategia selectiva de la marca prevé apenas un puñado de aperturas anuales en destinos estratégicos de todo el planeta, lo que posiciona a Buenos Aires nuevamente en el mapa. Si los acuerdos avanzan según lo previsto, la elegancia de una de las firmas más influyentes de la historia moderna podría volverse una realidad.