Vuelve un ícono de los 90: la famosa marca internacional que regresa a la Argentina

La cadena sueca H&M, uno de los gigantes mundiales de la moda rápida, acelera su desembarco oficial en Argentina con la apertura de sus primeros locales exclusivos. La marca ya mantiene conversaciones avanzadas para instalar su tienda insignia en centros comerciales estratégicos de la Ciudad de Buenos Aires, con el Alto Palermo como principal candidato. Esta llegada representa un cambio significativo en el mercado textil local, que busca recuperar la presencia de grandes firmas internacionales de indumentaria. Con más de 4.000 tiendas en todo el mundo, la firma nórdica apuesta ahora por un canal de venta directa y oficial en el país.

El proceso de arribo comenzó meses atrás con una prueba piloto en sucursales seleccionadas de la cadena Coto, donde se ofrecieron colecciones cápsula de verano a precios competitivos. Tras el éxito de esa primera etapa, el plan de expansión contempla ahora locales propios con una rotación constante de productos y colecciones completas para mujer, hombre y niños. Los valores de las prendas se mantienen alineados con su posicionamiento internacional, ofreciendo remeras básicas desde los 19.000 pesos y jeans o vestidos desde los 45.000 pesos argentinos. La estrategia apunta a captar al consumidor que solía comprar la marca únicamente durante viajes al exterior.

Se abrirían cinco sucursales en los próximos cinco años.

El regreso de las marcas internacionales es furor

El regreso de H&M se enmarca en una tendencia de apertura comercial que facilitó la vuelta de otras marcas icónicas como Mango y Giorgio Armani. La marca española, por ejemplo, regresa tras dos décadas de ausencia de la mano de un socio local, mientras que los italianos también preparan su relanzamiento en el mercado interno. El cronograma de aperturas para la firma sueca prevé la inauguración de al menos cinco sucursales en los próximos cinco años, incluyendo posibles locaciones en Rosario. Además de las tiendas físicas, se trabaja fuertemente en el lanzamiento de un canal de venta online para todo el territorio nacional.

Para los fanáticos del "fast fashion", la noticia confirma la normalización del abastecimiento de indumentaria importada y una mayor variedad de oferta en los centros comerciales del grupo IRSA. Los expertos del sector aseguran que la llegada de estos competidores globales obligará a las marcas nacionales a revisar sus estructuras de precios y diseños para mantenerse vigentes. Con la apertura de importaciones como telón de fondo, el mapa del retail argentino inicia una transformación profunda.