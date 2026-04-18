Del gris a una tarde ideal: ¿cómo estará el clima este sábado en Mar del Plata?

El fin de semana ya está en marcha y Mar del Plata espera un clima sin sobresaltos, según lo anunciado por el Servicio Meteorológico Nacional.

La mañana comenzó con algo de neblina y una temperatura cercana a los 16°C, pero con el correr de las horas el cielo fue mejorando y se mantiene parcialmente nublado, dejando una tarde agradable y con buena visibilidad.

Por la tarde, se espera una máxima de 22°C, configurando un día templado y agradable. Hacia la noche, los valores térmicos descenderán levemente hasta los 17°C, manteniendo un ambiente fresco pero sin cambios bruscos.

Respecto a las precipitaciones, el pronóstico es claro: 0% de probabilidad de lluvias durante toda la jornada, lo que garantiza un día para disfrutar de actividades al aire libre.

El viento será leve, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 12 km/h. La dirección irá rotando a lo largo del día, comenzando desde el sudoeste por la mañana, pasando al este por la tarde y finalizando desde el norte durante la noche. No se esperan ráfagas significativas.

El domingo se espera una jornada mayormente nublada con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 22°C y un 10% de precipitaciones. El tiempo ofrece calma antes de la tormenta que marcará el inicio de la semana.