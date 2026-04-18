Del gris a una tarde ideal: ¿cómo estará el clima este sábado en Mar del Plata?
El fin de semana se despide con jornadas agradables antes del fuerte descenso de temperatura. Qué dice el pronóstico.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El fin de semana ya está en marcha y Mar del Plata espera un clima sin sobresaltos, según lo anunciado por el Servicio Meteorológico Nacional.
La mañana comenzó con algo de neblina y una temperatura cercana a los 16°C, pero con el correr de las horas el cielo fue mejorando y se mantiene parcialmente nublado, dejando una tarde agradable y con buena visibilidad.
Por la tarde, se espera una máxima de 22°C, configurando un día templado y agradable. Hacia la noche, los valores térmicos descenderán levemente hasta los 17°C, manteniendo un ambiente fresco pero sin cambios bruscos.
Respecto a las precipitaciones, el pronóstico es claro: 0% de probabilidad de lluvias durante toda la jornada, lo que garantiza un día para disfrutar de actividades al aire libre.
El viento será leve, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 12 km/h. La dirección irá rotando a lo largo del día, comenzando desde el sudoeste por la mañana, pasando al este por la tarde y finalizando desde el norte durante la noche. No se esperan ráfagas significativas.
El domingo se espera una jornada mayormente nublada con temperaturas que oscilarán entre los 18 y 22°C y un 10% de precipitaciones. El tiempo ofrece calma antes de la tormenta que marcará el inicio de la semana.
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