Amenazas en las escuelas: los padres de los alumnos deberán pagar los costos de los operativos

En la última semana, las amenazas de tiroteos en las escuelas crecieron en todo el país y, puntualmente, en Mar del Plata. La preocupación fue en aumento después de registrarse, al menos, 10 hechos de este tipo en distintos establecimientos educativos de la ciudad.

En escuelas como la EMES 206; el Instituto Fray Mamerto Esquiú; los colegios Nuestra Señora del Camino y el Huailen; el Instituto Educativo Punta Mogotes; el Instituto Nueva Pompeya y el Santa Cecilia y la Primaria N°27 “Eduardo Peralta Ramos” se registraron amenazas de tiroteos.

"El artículo 1754 del Código Civil dice que los progenitores de los imputados son responsables de los montos a resarcir por los daños ocasionados en este tipo de eventos”, expresó a 0223 el fiscal general Fabián Fernández Garello y agregó que lo que hay, es "un menor cometiendo un delito".

En línea con este artículo, el fiscal anticipó que los padres de los alumnos que ya fueron identificados por los hechos registrados en Mar del Plata serán notificados respecto a su responsabilidad patrimonial.

"Los padres delegan todo en el Estado, pero es esencial la conversación en la casa", indicó el fiscal y agregó: "Siempre insistimos con que los padres son el puntal de ayuda para evitar que este tipo de situaciones sucedan".

Desde el ámbito judicial refuerzan la necesidad de control de las y los adolescentes en los hogares. "Los progenitores no tienen que pedir una orden de allanamiento, que revisen los celulares y ahí va a salir la información", sintetizó Fernández Garello.

La preocupación por el crecimiento de los casos de violencia escolar en la ciudad va en consonancia con lo que pasa en el resto de la provincia y del país. Además de los casos de Mar del Plata, también se registraron denuncias en provincias como Santa Fe, Mendoza, Tucumán, Misiones, Córdoba y Neuquén, entre otras.