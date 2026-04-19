Conmoción en Coronel Vidal: encontraron muerto a un joven que era intensamente buscado

Luego de varias horas de intensa búsqueda, el joven Jonathan Bravo fue hallado sin vida durante la noche del sábado en un sector cercano al Arroyo Grande, en las inmediaciones de la ruta 55, dentro de la jurisdicción de la localidad marchiquitense de Coronel Vidal, de acuerdo a lo informado por fuentes vinculadas a la causa.

El descubrimiento activó un amplio despliegue de fuerzas policiales que trabajaron en el lugar hasta altas horas de la noche. Las tareas continúan durante la jornada de este domingo, con la intervención de especialistas de la policía científica, quienes llevarán adelante los estudios periciales necesarios para avanzar en la investigación.

En paralelo, se prevé que en las próximas horas se realice la autopsia correspondiente, procedimiento clave para establecer con precisión los motivos del fallecimiento.

La causa quedó bajo la órbita del fiscal Ramiro Anchou, a cargo de la fiscalía descentralizada de Mar Chiquita, quien ordenó las primeras diligencias y dispuso la preservación del área donde fue encontrado el cuerpo.