Una fuga de gas en Coronel Vidal genera una evacuación masiva en el centro de la localidad

Tensión en Coronel Vidal por una pérdida de gas que derivó en un corte del servicio.

Una fuga de gas acontecida en pleno centro de Coronel Vidal llevó a las autoridades a proceder a una evacuación general de la zona afectada situada en torno a la plaza central de la localidad cabecera del partido de Mar Chiquita.

El protocolo se aplicó, incluso, sobre la sede del palacio municipal, evacuada en su totalidad. En la zona trabajan bomberos, personal de la policía bonaerense y recursos humanos del área de salud.

Mientras que la cooperativa a cargo del servicio de distribución de gas anunció un corte programado, se evalúa también suspender las clases en instituciones educativas cercanas.

La zona que quedó sin acceso al gas hasta nuevo aviso está delimitada desde la calle Alvear hasta las vías del ferrocarril y desde calles General Pueyrredon hasta Beltrami.

Los bomberos voluntarios de Vidal emitieron un comunicado en el que piden máxima precaución a la población con varias medidas de seguridad a tener en cuenta, entre ellas, no acercarse al sector afectado, no encender luces ni artefactos eléctricos, evitar generar chispas o fuego y ventilar los ambientes si siente olor a gas.