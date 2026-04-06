Violación de domicilio: una mujer fue detenida en la vivienda de su ex

Una mujer de 29 años fue aprehendida en Coronel Vidal acusada de violación de domicilio, luego de ser encontrada dentro de la vivienda de su expareja sin autorización.

El hecho se registró este domingo en un inmueble luego de que el propietario del lugar, un hombre de 36 años, alertara a la policía. Según informó, mientras se encontraba en la comisaría de la Mujer y la Familia por un conflicto familiar, un vecino le advirtió que su expareja estaba dentro de su casa.

A partir de este aviso, personal policial se dirigió al lugar y constató la presencia de la mujer en el interior del predio, por lo que procedió a su aprehensión.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de la Dra. Caro, quien avaló el procedimiento y dispuso las actuaciones correspondientes. Tras cumplirse los recaudos legales, la mujer recuperó la libertad en el marco de lo establecido por el artículo 161 del Código Procesal Penal.