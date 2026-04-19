Aldosivi estuvo cerca del triunfo: al "Tiburón" se le escaparon los tres puntos en el final

El equipo de Israel Damonte no consiguió mantener la ventaja en los últimos minutos e igualó 1-1 con Racing.

Aldosivi estuvo cerca de sumar de a tres pero se le escapó sobre el final. El equipo de Israel Damonte igualó 1-1 con Racing en el José María Minella por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro comenzó con el local presionando alto a la defensa de la "Academia" pero rápidamente el equipo de Costas salió de la misma y consiguió pasar de ser presionado a ser el que presionaba.

A los 14 minutos llegó la primera jugada clara del encuentro con una buena intervención de "Toto" Fernández por el sector izquierdo, llegó al fondo y tiró el centro y Baltasar Rodríguez la agarró de volea pero se fue al lado del palo derecho de Werner.

En los últimos cinco minutos el equipo de Damonte volvió a presionar alto y tuvo dos situaciones de gol que le permitieron abrir el marcador del encuentro. La primera de ellas fue una buena jugada individual de Martín García que decidió rematar de afuera del área y Cambeses se tuvo que lucir para evitar el primer gol del encuentro.

Pero dos minutos más tarde a los 44, Rochi González tiró un lateral centro al área, Cordero la peinó al segundo palo donde llegó solo Lucas Rodríguez que remató de volea, Cambeses se lució para evitar el gol pero el rebote le quedó a Anso que definió de zurda al primer palo para poner el 1-0. Con este tanto el equipo marplatense cortó una racha de 579 minutos sin poder convertir y llegó a su cuarto gol en el torneo.

Durante la segunda parte, Gustavo Costas realizó los cinco cambios que le terminaron cambiando la cara a su equipo. Principalmente con el ingreso de Zaracho, Miljevic y Conechny que serían los encargados de generar peligro en el arco de Werner.

A siete minutos del final del encuentro, Conechny desbordó por la izquierda, tiró el centro al medio, "Maravilla" la bajó de cabeza y apareció Zaracho para poner el 1-1 parcial.

Mientras que la jugada siguiente, la visita volvió a tener una buena jugada por la izquierda y tras un despeje la pelota le quedó a García Basso que decidió rematar de primera y la pelota se fue por encima del travesaño.

En los últimos minutos, el "Tiburón" tuvo la oportunidad de una contra comandada por Franco Leys pero García Basso le hizo una fuerte infracción que terminó siendo revisada por el VAR y Arassa terminó expulsando al defensor de Racing.

Con este resultado, Aldosivi sigue sin poder ganar y llegó a los siete puntos en 14 encuentros disputados solo por delante de Estudiantes de Río Cuarto. Mientras que en los promedios tiene 40 puntos en 46 partidos disputados con un promedio de 0,870 también únicamente por delante del equipo de Río Cuarto.

Síntesis:

Aldosivi: 1- Axel Werner; 4- Rodrigo González, 25- Néstor Breitenbruch 33- Nicolás Zalazar, 28- Santiago Moya, 18- Lucas Rodríguez; 8- Esteban Rolón, 55- Martín García, 24- Felipe Anso; 11- Agustín Palavecino, 19- Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.

Cambios: 57' Gino por Anso; 65' Leys y Morello por Palavecino y Rolón; 80' Román por García

Racing: 25- Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, 18- Franco Pardo, 23- Nazareno Colombo, 2- Agustín García Basso; 13- Santiago Sosa, 20- Baltasar Rodriguez, 24- Adrián Fernández; 44- Gonzalo Sosa, 9- Adrián Martínez, 7- Duvan Vergara. DT: Gustavo Costas.

Cambios: ET Conechny y Miljevic por Sosa y Rodríguez; 61' Zaracho por "Toto" Fernández; 69' Pérez y Zuculini por Sosa y Vergara.

Goles: 44' Felipe Anso (A); 83' Zaracho (R)

Tarjetas Amarillas: PT 16' Rodrigo González (A) 51' Franco Pardo (R); 74' García (A); 91' Gino

Tarjeta Roja: 97' García Basso (R)

Árbitro: Nazareno Arassa

Estadio: José María Minella