¿Será este el clásico? La racha maldita de Boca que Bareiro quiere romper y que nadie pudo en 28 años

El Xeneize visita el Monumental con un objetivo que mezcla historia, morbo y una deuda pendiente que lleva casi tres décadas.

Este Superclásico argentino no será uno más. En el marco de la fecha 15 del Torneo Apertura, Boca Juniors visitará a River Plate en el Estadio Más Monumental con la mira puesta en encaminar su clasificación a los octavos de final. Pero más allá de lo futbolístico, hay una historia que vuelve a escena: una racha de 28 años que el "Xeneize" intentará romper.

El gran protagonista de esta historia es Adam Bareiro, quien vivirá un partido especial. No solo disputará su primer Superclásico con la camiseta azul y oro, sino que además volverá a enfrentar al Millonario tras su breve paso por el club en 2024, donde jugó 16 partidos sin poder convertir. Ahora, del otro lado, buscará cambiar su historia personal.

El delantero, llegado desde Fortaleza en el último mercado de pases, tiene por delante un desafío que va más allá de lo individual: romper la famosa “ley del ex” en favor de Boca ante River, algo que no sucede desde hace casi tres décadas. Una marca que pesa y que aparece cada vez que un jugador con pasado en Núñez viste la camiseta xeneize.

La última vez que esto ocurrió fue el 25 de octubre de 1997, cuando Julio César Toresani convirtió en la victoria 2-1 del equipo dirigido por Héctor Veira. Aquella tarde, el “Huevo” marcó el empate parcial y quedó en la historia como el último ex River en anotar para Boca en un Superclásico oficial.

Desde entonces, pasaron nombres importantes que intentaron quebrar la racha sin éxito: Fernando Cáceres, Jorge Martínez, Abel Balbo, Julio César Cáceres, Luciano Figueroa, Jesús Méndez y Marcelo Saracchi. Todos con pasado en River, todos con la misma misión, pero ninguno logró torcer la historia.

Antes de esa sequía, hubo antecedentes cercanos como el del uruguayo Gabriel Cedrés, quien convirtió en 1996 y también en el recordado 3-3 de 1997. Del otro lado, el último en aplicar la ley del ex en el Superclásico fue Lucas Pratto, con goles decisivos en la final de la Copa Libertadores 2018. Ahora, Bareiro tiene la chance de escribir su propio capítulo en una historia que Boca necesita cambiar.