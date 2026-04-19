Crisis en la pesca: piden a los marineros que no firmen “acuerdos privados” por fuera del convenio

Después de que el Grupo Conarpesa Argentina anunciara la inminente apertura de la pesca de langostino por fuera de la llamada Zona de Veda, como producto de un acuerdo entre privados y extragremial, el Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (Siconara) rechazó la medida y aclaró que las tripulaciones no podrían embarcar en un contexto que aún “carece de definiciones paritarias y de acuerdos formales con el sector empresario”.

Desde Siconara explicaron que el marco legal que sigue vigente para la actividad es el Convenio Colectivo de Trabajo 175/75 y que los valores de producción firmados el año pasado no forman parte de la normativa. En el mismo comunicado, el sindicato se refirió a la falta de instancias de negociación. Según se indicó, hasta ahora no se realizaron reuniones con las cámaras empresarias ni con empresas por fuera de esas representaciones.

Además exhortó a sus afiliados “a no firmar contratos individuales de ajuste que incluyan valores no consensuados previamente con el sindicato”. Esta medida intenta evitar que se desarrollen acuerdos por fuera de la vía colectiva en un contexto en el que “todavía no hay una referencia salarial definida para la actividad”.

El sindicato también reiteró su disposición para acompañar a los trabajadores ante cualquier situación particular y subrayó la importancia de canalizar las consultas a través de sus autoridades.

Un recurso contra la reforma laboral

El Sindicato de Conductores Navales presentó un amparo para "blindar los derechos laborales del personal embarcado" frente a la reforma que impulsó el gobierno nacional. A través de esta acción legal se busca que la Justicia declare la inconstitucionalidad de los artículos que deejaban sin efecto el alcance de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) para los trabajadores marítimos, que implicaba una pérdida de beneficios históricos.

"El amparo habla de la inconstitucionalidad y apela a convenios internacionales de la OIT. Nos quieren dejar sin derechos mandándonos directamente a leyes que no contemplan nuestra realidad como trabajadores en relación de dependencia", explicaron desde Siconara.

El secretario general a nivel nacional Mariano Vilar, advirtió además sobre el atropello al derecho a huelga: "Pretenden que los barcos sigan funcionando al 75% lo cual anula nuestra fuerza de reclamo. No podemos parar un buque con ese nivel de operatividad forzada".

"Los conductores navales son trabajadores en relación de dependencia y no pueden ser tratados como una excepción de la norma general", advirtió Vilar y argumentó que "nos quisieron sacar de la Ley de Contrato de Trabajo para dejarnos sin licencias por maternidad, sin antigüedad, y para modificar arbitrariamente el sistema de desvinculaciones y el pago de aguinaldos".