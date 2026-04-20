Demoran la salida de buques fresqueros en Mar del Plata: cuál es el motivo

El Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (Siconara) anunció que los buques fresqueros demorarán en salir para garantizar la participación de los afiliados en una asamblea donde se tratarán puntos claves para el sector.

La medida fue presentada en el Ministerio de Trabajo y se aplicará desde las 12 del lunes hasta el viernes inclusive. "Necesitamos que los buques se concentren en el puerto", declaró Daniel Flores, secretario general del gremio, en diálogo con 0223.

El objetivo principal de este encuentro es discutir cuatro puntos fundamentales para los trabajadores: la recomposición salarial, liquidación de haberes adeudados, transparencia operativa y medidas de seguridad ante posibles riesgos.

"Esto se enmarca en la paritaria que venimos pidiendo desde marzo, por la cual todavía no tenemos una respuesta. Acompañamos al sector con el tema del combustible, entendiendo que afectó al trabajo, pero los buques siguieron saliendo, continúan cargando mercadería y nosotros no tenemos ningún tipo de ajuste", remarcó Flores.

Asimismo, aclaró que "ninguna embarcación pierde nada porque los equipos de frío están en funcionamiento y mantienen el hielo que es lo que sucede cuando salen a pescar. Los víveres cuando están en puerto se llevan a un freezer y se mantienen".

La asamblea Resolutiva se llevará a cabo este viernes a las 10, en el Club Talleres (Magallanes 3878).