"No hubo un abuso sexual sino un acoso laboral": la historia detrás del incidente en un buque pesquero

Una denuncia que tomó trascendencia mediática el pasado jueves puso en alerta al puerto y los trabajadores. Principalmente, el caso de Noelia afecta a su salud y es lo más importante. Pero la causa abrió la puerta a una serie de irregularidades que reclaman los gremios de la actividad.

"Las alarmas vienen saltando hace rato. A bordo de los buques existe un sistema de seguridad que se debe cumplir y en esta situación no está del todo claro lo que pasó", le dijo a Extra (FM 102.1), la radio de 0223, el secretario general del Sindicato de Conductores y Motoristas Navales de la República Argentina (Siconara), Daniel Flores.

Sin embargo, sobre el caso particular de Noelia, la trabajadora denunciante, aclaró que "no hubo un abuso sexual sino un acoso laboral". La mujer había acusado a tres compañeros de arrojarle un spray para marearla. "Yo estuve en el puerto cuando volvió el buque, pero no se cumplió el protocolo de forma completa", agregó Daniel Flores.

Las irregularidades que denuncia el sindicato

El Siconara ya se expresó con preocupación sobre la reforma. Sienten que el clima de época presiona a los trabajadores y las condiciones laborales empeoraron en el último tiempo. "Tenemos casos de suicidios, violencia y excesos. Es la situación actual en las fábricas y en el mar. Tenemos que trabajar en un protocolo sin esperar que actúen desde el departamento de recursos humanos de una empresa", advirtió Flores.

Frente a ese contexto, detalló que Noelia "en este momento está con atención psicológica brindada por la empresa" y reafirmó: "Queremos que se actúe de otra manera con los protocolos; nosotros siempre estamos presentes".

Qué pasó en el buque fresquero

El "Niño Jesús de Praga", que había partido del puerto de Mar del Plata hacia la zona de pesca al sur de Necochea, debió interrumpir su navegación a partir del pedido de una tripulante.

Tal como se informó, la trabajadora, que embarca desde 2013 y llevaba ya dos años como parte de la tripulación del navío, denunció que, tras cenar, regresó al camarote que compartía con tres compañeros y, al acostarse, sintió que “le arrojaron un spray en dos ocasiones”, lo que le provocó malestar físico.

Ante este escenario, el oficial a cargo notificó a la Prefectura y ordenó el regreso inmediato a Mar del Plata. Al arribar al puerto, se desplegó un operativo con personal de Prefectura, que realizó una requisa en la embarcación. La trabajadora recibió asistencia psicológica y luego prestó declaración. La causa quedó a cargo del fiscal Carlos Martínez.