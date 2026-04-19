Heroína sin capa: Soledad, la sargento que salvó a un bebé que se asfixiaba y después atendió a la madre que convulsionó

El sábado por la noche se vivió un dramático momento cuando un bebé de 5 meses no lograba respirar en la estación de servicio ubicada en avenida Luro y Champagnat. Gracias a la intervención de una sargento de turno, el menor pudo ser salvado.

“Yo estaba sentada adentro, porque hago adicional. El playero me avisa que llame a la ambulancia, lo hago y salgo afuera para ver qué pasaba. Y me entregan un bebé de cinco meses, me dicen: ‘sálvalo’”, describió la sargento Soledad Lauper a 0223.





Tanto el bebé como su mamá fueron trasladados a HIEMI.

Una pareja bajó del auto con su bebé de 5 meses, que se encontraba en un estado de asfixia. Desesperados, se acercaron a la oficial del lugar, quien, lejos de shockearse, actuó rápidamente para salvarle la vida. “Atiné a ponerlo boca abajo, hacerle las maniobras y darle unos golpecitos. Ahí larga baba y empieza a llorar. Una vez que lloró, lo acomodé para ver cómo estaba: tenía los ojos llorosos y estaba medio violeta”, comentó Lauper en diálogo con 0223.

“En eso la mamá empieza a sentirse mal. El marido, que la estaba acompañando, me dice: ‘Lo que pasa es que ella sufre de epilepsia, está entrando en convulsión’. Le entrego el bebé y justo llega una chica que es enfermera del grupo, que me dio una mano, y la acostamos en el piso”, relató. Luego de estabilizar a la madre, la oficial se comunicó con su grupo de la zona y con la ambulancia, que llegó para asistir tanto al niño como a la mujer, quienes fueron trasladados al Hospital Materno Infantil.



La oficial junto con los playeros de la estación minutos antes de la llegada de la familia.

Soledad contó que lleva 12 años de servicio y que en ese momento se encontraba realizando un adicional, trabajo que necesita porque el sueldo base no le alcanza. Desde hace cinco años cumple funciones en esa estación de servicio. “No me había pasado con un bebé, pero no me bloqueé, eso estuvo bien”, reflexionó.

Este domingo por la mañana, la oficial se comunicó con la mamá de Ciro, el bebé de 5 meses al que asistió. Ambos se encuentran en buen estado y la mujer le agradeció por su accionar. Además, por la tarde irá a visitarlos para constatar cómo evolucionan. “Gracias a Dios, estas cosas lindas satisfacen un montón, hacen que las horas extras y el sueldo valgan más. Es re lindo saber que uno hace las cosas bien”.