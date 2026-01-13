Dramático rescate de una perrita que era arrastrada por la corriente en Biología

Semanas atrás se realizó otro rescate de un perro en la misma zona.

Momentos de tensión se vivieron en la mañana de este martes, también en el mar, cuando una perrita quedó atrapada en la corriente del canal de la escollera y no lograba llegar a la orilla, por más que sabía nadar.

El episodio se registró en Biología, al lado de Playa Grande, y quienes estuvieron atentos para salvarla fueron los guardavidas, quienes actuaron enseguida y pusieron al animal a salvo.

La desesperante secuencia fue grabada por el usuario de Instagram @soymaiky, donde se logra observar a los tres hombres que ingresan rápidamente al mar y consiguen rescatar a la perrita, sacándola por la zona de la escollera.

Tras la maniobra, el video finaliza con una emotiva imagen: el can se acerca a la casilla de los guardavidas, en lo que parece ser una especie de agradecimiento por haberla ayudado en la angustiante situación.

Por último, el autor de la publicación relató que la perra "sabía nadar y aun así, no podía salir", debido a que "los canales arrastran y los perros siempre intentan volver a la orilla nadando en contra" y "se cansan rápido".

"Esta vez hubo guardavidas y actuaron enseguida. Si bajás a la playa con tu perro: no es solo que sepa nadar. El mar tiene corrientes que no se ven, estén atentos", concluyó con la advertencia.