Impresionante rescate: guardavidas se metieron al mar en tablas de surf y salvaron a un hombre

Ocurrió este domingo por la tarde en la playa del puerto.

Un hombre que practicaba kitesurf perdió el control debido a las fuertes ráfagas de viento de este domingo y debió ser rescatado por los guardavidas de la playa del puerto, quienes accionaron de inmediato y lo pusieron a salvo.

El hecho fue registrado por el usuario de Instagram @la_escollera_del_leon_ y luego replicado por otras cuentas, que describieron el dramático momento vivido en la zona sur de Mar del Plata.

De acuerdo a las imágenes, un sujeto que practicaba kitesurf sufrió las condiciones climáticas de la jornada, principalmente por los vientos, y comenzó a ser arrastrado hacia la escollera Sur, donde no hay salida por la playa.

Sin embargo, ante un mar picado e incontrolable, y la importante distancia del bañista, los guardavidas tomaron tablas de surf para acercarse raudamente al hombre, que se encontraba asustado por la potencia de la corriente y las olas que no le permitían salir del agua.

Debido a la habilidad, capacidad y profesionalidad de los socorristas, la víctima fue puesta a salvo sin mayores inconvenientes y la situación no fue más que un susto resuelto en la inmediatez.