Impresionante rescate: guardavidas se metieron al mar en tablas de surf y salvaron a un hombre
La víctima practicaba kitesurf, cuando perdió el control y era arrastrado hacia la escollera Sur.
Un hombre que practicaba kitesurf perdió el control debido a las fuertes ráfagas de viento de este domingo y debió ser rescatado por los guardavidas de la playa del puerto, quienes accionaron de inmediato y lo pusieron a salvo.
El hecho fue registrado por el usuario de Instagram @la_escollera_del_leon_ y luego replicado por otras cuentas, que describieron el dramático momento vivido en la zona sur de Mar del Plata.
De acuerdo a las imágenes, un sujeto que practicaba kitesurf sufrió las condiciones climáticas de la jornada, principalmente por los vientos, y comenzó a ser arrastrado hacia la escollera Sur, donde no hay salida por la playa.
Sin embargo, ante un mar picado e incontrolable, y la importante distancia del bañista, los guardavidas tomaron tablas de surf para acercarse raudamente al hombre, que se encontraba asustado por la potencia de la corriente y las olas que no le permitían salir del agua.
Debido a la habilidad, capacidad y profesionalidad de los socorristas, la víctima fue puesta a salvo sin mayores inconvenientes y la situación no fue más que un susto resuelto en la inmediatez.
