Con la calculadora en la mano para zafar del frío: cuánto cuestan las garrafas de gas en Mar del Plata

Los primeros días de abril reflejaron una pequeña muestra del período que se viene: el del frío en la ciudad de Mar del Plata. Previo al comienzo del invierno, las familias empiezan a calcular los gastos para mantener sus casas calefaccionadas.

Cierto es que en los barrios céntricos y aquellos que tienen red de gas instalada, la solución está al alcance de la mano (pese a los tarifazos y las boletas cada vez más costosas). Pero una gran parte del partido de General Pueyrredon tiene otros métodos de calefacción en sus casas y las garrafas cumplen una función preponderante.

Foto ilustrativa del archivo de 0223.

"Nadie las pide; antes había pero se dejó de vender", le explicó el playero de una estación de servicio del centro a este medio. En tanto, en otros sectores de la ciudad, colegas suyos confirmaron que la garrafa de 10 kilos es la de mayor comercialización.

Precios de las garrafas

En la recorrida del móvil de 0223, los valores a la venta rondan los 20 y 30 mil pesos. Precisamente, la YPF de Polonia e Irala tiene la garrafa de gas (siempre hablando de una de 10 kilos) a $22.000.

Puma, la estación de servicio de Polonia y Fortunato de la Plaza, la tiene a $26.000. En la YFP de Jacinto Peralta Ramos y Bouchard cuesta $27.000, mientras que en la Puma de Juan B. Justo e Independencia, $25.000.

Foto ilustrativa del archivo de 0223.

"En las zonas en las que no hay gas natural de red, se usa la leña para calefacción. Las garrafas son para cocinar y calentar el agua para bañarse. Esto radica en una cuestión de costos", agregó otro playero, quien en determinadas oportunidades oficia como consultor de los usuarios que buscan el mejor precio para calefaccionar sus hogares.