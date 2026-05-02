Calefacción a leña: cuánto sale en Mar del Plata, el impacto de los aumentos y las recomendaciones para evitar peligros

Crecen las consultas por el precio de la leña. Foto de 0223.

La sensación térmica en Mar del Plata ronda los 2 grados y todavía estamos en abril. El invierno promete ser largo y, en la misma jornada donde se confirmó el avance del gobierno para quitar el subsidio de Zona Fría en General Pueyrredon, las alternativas de calefacción toman valor.

Las alternativas para combatir el frío. Foto de 0223.

Cierto es que miles de marplatenses tienen desde hace tiempo la calefacción a leña como principal sustento contra el crudo invierno. No obstante, cada vez más gente analiza su valor y el modo de uso. El móvil de 0223 estuvo en Florencio Sánchez, recorrió la forrajería "Naty" en Antártida Argentina 3100 y estos son los precios.

Quebracho $35.000 (por 100 kg).

Eucalipto $22.000 (por 100kg).

La valoración de los especialistas considera una mejor elección la del quebracho. El eucaliptus genera calor pero tiene menos durabilidad, el quebracho, en cambio, es una leña más duradera y suele ser la más elegida por la gente. No obstante, los precios terminan mandando y allí surgen las segundas opciones.

Cuánto aumentó la leña en Mar del Plata

Con la llegada del frío el precio de la leña ya muestra una suba de hasta el 30%. El impacto en el presupuesto familiar es significativo, debido a que se estima que un hogar necesita unos 500 kilos mensuales para pasar el invierno.

La utilización de la leña como modo de calefacción incrementó en Mar del Plata desde el 2019, momento en el cual los "tarifazos" cambiaron la lógica en las boletas de gas y consecuentemente establecieron que las familias desistan de ese modo de calentar sus hogares. Otro tema pasa por el aumento del valor de las garrafas y, en algunos casos, la imposibilidad de conseguirlas.

Foto del archivo de 0223.

Recomendaciones para el uso de la leña

Si bien es conocida su utilización, hay una serie de patrones que pueden generar peligro si no son debidamente atendidos. Por ejemplo: