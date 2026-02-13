Imputan por resistencia a la autoridad al fiscal federal que insultó al agente de tránsito: "Mandame la multa a mi casa"

Imputan por resistencia a la autoridad al fiscal federal que insultó al agente de tránsito.

En los tribunales de Comodoro Rivadavia se realizó una audiencia de apertura de investigación contra el fiscal federal Fabricio Sachi, por un hecho ocurrido el 25 de octubre de 2025 durante un control de tránsito.

La diligencia fue encabezada por el juez penal Jorge Odorisio, con la intervención del fiscal jefe Cristian Olazábal y el defensor particular Francisco Oneto, quien participó por videoconferencia. El Ministerio Público Fiscal solicitó formalizar la causa bajo la calificación provisoria de “resistencia a la autoridad” y avanzar hacia una posible solución alternativa del conflicto.

Según la acusación, el episodio tuvo lugar alrededor de las 6:10 en la intersección de Cardenal Cagliero y Necochea, cuando personal de la Agencia Provincial de Tránsito y Seguridad Vial y efectivos de la Comisaría Segunda realizaban un control vehicular con test de alcoholemia.

En ese contexto, Sachi habría llegado a alta velocidad, detenido su vehículo de manera brusca y, ante el requerimiento de realizar el test, se habría negado y proferido expresiones intimidatorias hacia los agentes.

El fiscal Olazábal sostuvo que existen elementos suficientes para avanzar con la investigación y rechazó los cuestionamientos de la defensa, que planteó el sobreseimiento y, en subsidio, la falta de acción por supuestas irregularidades y presiones externas.

Finalmente, el juez Odorisio desestimó los planteos defensivos y dio luz verde a la apertura formal de la investigación, dejando así el caso encaminado hacia una nueva etapa judicial.