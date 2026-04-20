Narcocriminalidad en Tandil: reunión interinstitucional clave para coordinar acciones

Representantes de distintos niveles del Estado participaron de una reunión ampliada en Tandil con el objetivo de abordar de manera conjunta la problemática de la narcocriminalidad y los consumos problemáticos, en un espacio que reunió a funcionarios judiciales, integrantes de los ministerios públicos fiscales y autoridades de diversas áreas gubernamentales.

El encuentro se destacó por la articulación entre organismos de diferentes jurisdicciones y por la posibilidad de compartir diagnósticos, experiencias y herramientas de intervención, en un intento por fortalecer el abordaje integral de una problemática compleja que atraviesa tanto el ámbito judicial como el social y sanitario.

Autoridades presentes en Tandil

En representación del Municipio participaron el intendente Miguel Lunghi; el Secretario General de Gobierno Miguel Lunghi (h); la Secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri; la Secretaria de Desarrollo Humano y Hábitat, Juliana Teerink; y el Secretario de Legal y Técnica, Juan Maciá Cantarelli, entre otros funcionarios.

Por parte de los organismos judiciales y de los Ministerios Públicos estuvieron presentes el Fiscal General Federal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Dr. Raúl Pleé; el Fiscal General Federal ante la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, Dr. Daniel Eduardo Adler; el Fiscal General del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires del Departamento Judicial de Azul, Dr. Marcelo Sobrino; el Juez Federal a cargo del Juzgado Federal N° 1 de Azul, Dr. Gabriel Hernán Di Giulio; la Fiscal Federal Subrogante a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada Azul, Dra. María José Buglione; el Fiscal Federal Subrogante a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada Tandil, Dr. Marcos Silvagni; el Fiscal titular de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio nº 13 de Azul, Dr. Adrián Peiretti; junto a demás funcionarios federales y provinciales.

Amplio encuentro de organismos y dependencias para fortalecer la respuesta ante el narco y los consumos.

Articulación, la clave del cónclave estatal en Tandil

Durante la jornada se expusieron distintas líneas de trabajo vinculadas a la prevención, la asistencia y la investigación, haciendo foco en la necesidad de integrar la información producida por cada organismo. En ese sentido, se pusieron en común relevamientos territoriales, denuncias y registros obtenidos a través de sistemas de videovigilancia, considerados herramientas clave para el avance de causas judiciales vinculadas a la comercialización de estupefacientes.

Además, se planteó la importancia de consolidar canales ágiles de intercambio de información entre las distintas jurisdicciones, así como de generar mecanismos que permitan conocer el estado de las investigaciones iniciadas a partir de los aportes realizados por las áreas intervinientes.

Otro de los ejes abordados fue la necesidad de reforzar la presencia operativa en el territorio mediante estrategias coordinadas, incluyendo controles en rutas de acceso y operativos en puntos considerados estratégicos, con participación de fuerzas federales.

Asimismo, se analizó la implementación de herramientas tecnológicas para mejorar el seguimiento de vehículos vinculados a investigaciones por narcocriminalidad, así como la posibilidad de avanzar en operativos específicos vinculados al cumplimiento de la normativa migratoria.

El encuentro concluyó con el compromiso de los distintos actores de sostener estos espacios de articulación, entendiendo que la complejidad de la problemática requiere de una respuesta coordinada, con intervención simultánea de las áreas judiciales, de seguridad, sanitarias y sociales.