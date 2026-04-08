Proponen prohibir a los “trapitos” en Tandil y abrir un canal de denuncias

La problemática de los cuidacoches se extiende por todas las ciudades de Argentina.

Un nuevo proyecto de ordenanza ingresó al Concejo Deliberante de Tandil con la intención de poner fin a una práctica extendida en distintos puntos de la ciudad a partir de la presencia de cuidacoches y limpiavidrios que buscan cobrar informalmente tareas vinculadas a vehículos en la vía pública.

La propuesta fue presentada por concejales del espacio de La Libertad Avanza y apunta a prohibir este tipo de actividades cuando medie una retribución económica, independientemente de si es voluntaria o exigida. La medida alcanzaría a todo el distrito.

Extorsión en las calles de Tandil

Desde el espacio liderado por el concejal Gonzalo Santamarina fundamentaron la iniciativa en el impacto que estas prácticas tienen sobre la vida cotidiana. Según señalaron, la preocupación de vecinos y comerciantes viene en aumento y responde a situaciones que, en muchos casos, exceden el cuidado de vehículos. En ese sentido, advirtieron que “numerosos sucesos derivan en situaciones de extorsión, ocupación indebida del espacio público, obstrucción de la circulación y riesgos para la seguridad vial”.

El proyecto no solo busca establecer una prohibición, sino también ordenar la intervención del Estado. La autoridad de aplicación sería la Secretaría de Protección Ciudadana, que tendría a su cargo tareas de control, inspección e identificación. En escenarios de conflicto o resistencia, se prevé la participación de fuerzas de seguridad.

Otro de los ejes de la iniciativa es la incorporación de herramientas para canalizar reclamos. Se propone habilitar una vía de denuncias, tanto telefónica como digital, que permita a los vecinos reportar estas situaciones de manera anónima y facilitar una respuesta más ágil por parte del municipio.

Proyecto para prohibir “trapitos” en Tandil: apuntan a la seguridad y la circulación.

En términos políticos, el proyecto también fija una posición sobre el uso del espacio urbano. “Este proyecto busca poner orden en el entorno urbano y llevar tranquilidad a los vecinos. No podemos naturalizar situaciones donde se condiciona o presiona a los ciudadanos por el uso de la vía pública”, expresó Santamarina.

A la vez, desde el bloque remarcaron que la ciudad ya dispone de herramientas para regular el estacionamiento en sectores determinados, como el sistema medido, y que la iniciativa se inscribe en una estrategia más amplia. En esa línea, sostuvieron que el objetivo es “ordenar el uso del espacio público, garantizar la libre circulación y fortalecer la seguridad de los vecinos”.