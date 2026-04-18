Foro radical: intendentes justifican la tasa vial y piden garantías para sostener la gestión

Los indendentes bonaerenses de la UCR reunidos en Tandil en su habitual foro partidario.

En el marco de un nuevo foro de intendentes de la UCR realizado en Tandil, jefes comunales radicales bonaerenses pusieron en el centro de la escena la discusión por la tasa vial, una herramienta que consideran fundamental para sostener la infraestructura rural y garantizar servicios esenciales en sus distritos.

Aunque durante la jornada se analizaron distintos temas de la agenda municipal, uno de los puntos que concentró mayor atención fue la situación de los recursos y, en particular, el debate en torno a la tasa que los municipios destinan al mantenimiento de caminos rurales.

Sobre el sostenimiento de la red vial

Según se expresó durante el foro, los intendentes radicales coincidieron en destacar el esfuerzo que realizan las administraciones locales para sostener la red vial, en muchos casos con niveles de inversión que superan lo recaudado por ese tributo. En ese sentido, remarcaron que la tasa vial no solo resulta insuficiente frente a las demandas, sino que además se ha vuelto objeto de cuestionamientos en el ámbito judicial.

Para los jefes comunales, este escenario genera preocupación, ya que advierten que cualquier limitación a esta herramienta impactaría directamente en la capacidad operativa de los municipios. La conservación de caminos rurales —clave para la producción agropecuaria y la conectividad— aparece así como uno de los principales ejes en riesgo.

Los intendentes Lunghi y Maximiliano Suescun (centro y derecha de la imagen respectivamente).

Caída de los fondos coparticipables

El planteo se dio en un contexto más amplio de inquietud por la situación financiera de los distritos, atravesados por la caída o demora en fondos coparticipables. En ese marco, los intendentes subrayaron la necesidad de garantizar el funcionamiento básico de las comunas, desde el pago de salarios hasta la prestación de servicios.

Además, durante el encuentro se acordó avanzar en gestiones ante los gobiernos provincial y nacional para plantear estas problemáticas y buscar respuestas concretas. Entre los temas a abordar figuran tanto la situación de los recursos como el funcionamiento de organismos vinculados a la seguridad social y la salud.

Finalmente, el foro también sirvió para ratificar la necesidad de fortalecer la unidad del radicalismo bonaerense, en un contexto donde los intendentes buscan consolidar su posicionamiento político al tiempo que enfrentan desafíos crecientes en la gestión diaria.