Un auto robado en Mar del Plata fue localizado durante un operativo en Tandil

En el marco de diversas tareas de investigación policial realizadas en Tandil, personal del grupo operativo de la DDI en ese distrito logró recuperar un vehículo sobre el que regía un pedido de incautación activo emitido desde Mar del Plata.

El procedimiento se llevó a cabo en la zona de Paseo de los Abuelos al 1900, donde los efectivos localizaron el automóvil, marca Volkswagen modelo Gol Trend de color blanco.

Tras verificar los datos en el sistema informático policial, se constató que el rodado registraba un pedido vigente por robo automotor.

Según fuentes oficiales, la solicitud había sido emitida el 1 de febrero de 2025 por la comisaría cuarta de Mar del Plata, con intervención de la unidad funcional de instrucción especializada en delitos vinculados a automotores.

Como resultado del operativo, el vehículo fue incautado y se procedió a la identificación de la persona que se encontraba en posesión al momento del hallazgo. La causa continúa bajo investigación para determinar las circunstancias en las que el rodado llegó a la ciudad y establecer posibles responsabilidades.