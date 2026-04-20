Los cruceros de lujo eligen Mar del Plata: ya hay tres fechas confirmadas

El turismo de cruceros atraviesa una etapa de expansión sostenida, con una demanda creciente impulsada por la diversificación de destinos y experiencias. En ese contexto, Mar del Plata se posiciona como uno de los puertos que comienza a integrarse a este circuito, consolidándose como una opción cada vez más atractiva dentro de las rutas que recorren la región.

Esa es la conclusión a la que se llegó tras la participación del Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, junto al Presidente del Ente de Turismo y Cultura de Mar del Plata (EMTURyC), Diego Juárez, en la Seatrade Cruise Global en Miami.

La novedad es que el crucero de expedición Seaventure -de la empresa 66 Expeditions- ya solicitó formalmente tres reservas de muelle en el Puerto de Mar del Plata para el próximo 20 de octubre de 2026, marzo de 2027 y octubre de 2027.

De esta forma, "La Feliz" ingresa al mapa de turismo de expedición de alta gama con un buque diseñado para 150 pasajeros que navegarán en las regiones del Atlántico Sur.

Además de la confirmación del Seaventure, las autoridades también mantuvieron una reunión clave con la firma Swan Hellenic Cruises, una empresa de cruceros de ultra-lujo que manifestó interés en recalar en Mar del Plata para marzo de 2027.

Diego Juárez, Presidente del EMTURyC, explicó que “la posibilidad de ofrecer servicios de embarque y desembarque para cruceros en Mar del Plata abre una nueva oportunidad de desarrollo económico, aprovechando la infraestructura local y su cercanía con otros centros emisores de turismo”.

“Gracias a la gestión que realizamos en Seatrade junto a la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, nos preparamos para recibir en octubre a una de las embarcaciones más sofisticadas del sector, marcando el inicio de una nueva era para el turismo internacional de Mar del Plata”, concluyó.