Cuánto cuesta y cómo es por dentro el primer crucero que desembarcará en Mar del Plata

Cuenta con un total de 82 camarotes exteriores de cinco categorías, repartidos por las cinco cubiertas superiores del barco.

El crucero MS Seaventure, pertenciente a la empresa naviera china 66° Expeditions, será recordado por transformarse en el primer buque internacional de expedición en arribar a Mar del Plata, posicionándola como una nueva puerta de entrada a la Antártida. Al ser un crucero de lujo y científico, sería un turismo de alto poder adquisitivo.

La noticia fue confirmada por el secretario de Turismo, Daniel Scioli, quien precisó en redes sociales que el crucero de expedición "ya pidió reserva de muelle en el puerto de Mar del Plata" para el próximo 20 de octubre y para marzo y octubre del año siguiente.

El barco fue renovado en 2025 por su nuevo propietario, la compañía 66° Expeditions.

De acuerdo al funcionario nacional, se trata de "una señal clara de que el turismo de cruceros, que representa el 10% del turismo receptivo, sigue comprometiendose con la Argentina cada vez más". Además, aseguró que a partir de esta concreción la ciudad podría consolidarse como un punto clave en los viajes hacia la Antártida.

Cómo es el crucero por dentro

Según detalla la agencia de viajes Antarctica Cruises, la embarcación fue construida originalmente para albergar a 180 pasajeros, aunque su capacidad máxima se redujo a solo 139 pasajeros para las expediciones a la Antártida como parte de su rediseño en 2021, con el objetivo de crear un ambiente más espacioso e íntimo para los huéspedes.

Son viajes de 11 a 17 días por las rutas más remotas del sur.

El casco del barco está clasificado como "1A Super" -la clase de hielo más alta concedida a los buques de pasajeros-, por lo que es adecuado para explorar con seguridad las aguas polares y su sistema de estabilización de última generación garantiza la comodidad en aguas abiertas, considerando que todos sus viajes antárticos son de ida y vuelta desde Ushuaia a través del Pasaje de Drake a la Península Antártica.

El buque cuenta con un sauna, una impresionante pileta, un gimnasio y un laboratorio de Ciencia Ciudadana construido a medida, y mediante una amplicación, ahora posee dos cocinas, una de ellas en la cubierta para comer al aire libre cuando el tiempo lo permite.

Una vista de lujo

Tiene una variedad de espacios en cubierta para disfrutar del paisaje desde todos los ángulos y tomar fotos sin interrupciones, e incluso en el interior los amplios ventanales en todas las zonas sociales permiten deleitarse con la vista, mientras se degusta una copa de los vinos y cervezas incluidos y se saborea la comida de primera clase.

Dentro de las excursiones, ofrece kayak entre icebergs y campamento sobre el hielo.

Todos los camarotes de pasajeros y las zonas públicas ofrecen acceso a Internet, ya que el buque utiliza una red inalámbrica Starlink, accesible desde una notebook o un celular desde prácticamente cualquier lugar a bordo. También hay computadoras públicas disponibles en la biblioteca que pueden usarse para el correo electrónico e Internet, aunque no para subir fotos.

Por otro lado, cada viaje en el Seaventure incluye dos noches de cortesía en Ushuaia, en el Arakur Resort & Spa, situado en un balcón natural a 800 pies sobre el nivel del mar dentro de la Reserva Natural Cerro Alarkén. Rodeado de impresionantes vistas panorámicas, bosques nativos, terrazas naturales y áreas verdes armoniosamente integradas al entorno, es una experiencia que quedará grabada para siempre en su memoria.

El navío cuenta con un total de 82 camarotes exteriores de cinco categorías, repartidos por las cinco cubiertas superiores del barco, y las comodidades estándar incluyen televisión hd plana con sistema de infoentretenimiento, aire acondicionado individual, minibar gratuito, caja fuerte electrónica, cuarto de baño privado, ropa de cama de primera calidad y albornoces de felpa.

La mayoría de los camarotes tienen una cama doble, pero son convertibles en dos camas individuales si se solicita antes. A su vez, cinco de los compartimentos cuentan con una cama individual adicional y se clasifican como camarotes triples para familias.

Todas sus cabinas son exteriores y cuenta con amplios ventanales panorámicos en las áreas comunes.

Entre otros detalles, también hay dos ascensores que dan servicio a todas las plantas, pero debido a las condiciones meteorológicas y marítimas pueden no estar operativos en todo momento.

Por último, el barco cuenta con su propia flota de 14 zodiacs y embarcaciones motorizadas de casco rígido y alta velocidad que se utilizan para cruceros y desembarcos en zonas costeras poco profundas, y dispone de bastones de marcha nórdica, kayaks y equipos de acampada y snorkel para las excursiones en las que esté permitido, además de un médico acompañará a los pasajeros en todos los desembarcos.

Se especializa en rutas por la Antártida y las Islas Subantárticas, como las Malvinas y Georgias del Sur.

Cuánto cuesta

El valor del crucero para sus expediciones a la Antártida, que incluirán a Mar del Plata como escala, varía según la duración del viaje y el tipo de cabina, pero los precios suelen superar los USD 11.000 por persona.

Tarifas por Itinerario: