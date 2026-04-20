Tras las suspensiones, Textilana pidió el concurso preventivo

Textilana S.A., la empresa textil con más de 45 años de historia y una planta ubicada sobre la ruta 88 en Mar del Plata, confirmó este lunes la apertura de un concurso preventivo. La firma atribuyó la decisión a "la contracción generalizada del consumo" y al "contexto macroeconómico actual", pero el comunicado oficial no hace ninguna mención al futuro de sus trabajadores.

El anuncio llega en un momento crítico para el personal de la planta marplatense. En noviembre pasado, la empresa había suspendido a 175 operarios hasta el 30 de marzo, abonando el 78% de los salarios durante ese período. Los trabajadores afectados finalmente fueron reincorporados el 1 de abril.

El comunicado difundido por la compañía habla un "proceso de reordenamiento" que busca "garantizar la plena operatividad" y "proteger el valor de la marca". La empresa asegura que el proceso no afectará el abastecimiento a sus clientes y reafirma su "confianza en el país".

"Entendemos que el contexto macroeconómico actual exige decisiones firmes para asegurar la sostenibilidad a largo plazo y el cumplimiento de nuestros compromisos empresariales", remarcaron.

El concurso preventivo es un proceso judicial que permite a una empresa negociar con sus acreedores para reestructurar sus deudas y evitar la quiebra. Durante el proceso, la empresa continúa operando bajo supervisión judicial.