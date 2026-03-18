Sigue el conflicto en Textilana: prometieron incorporar a los trabajadores pero "hay incertidumbre"

En el marco del grave conflicto con despidos y suspensiones, la empresa Textilana S.A. envió un comunicado en el que anuncia la reincorporación de los 175 empleados suspendidos a partir del 1° de abril, pero, lejos de dar certidumbre, la situación sólo genera dudas.

Ante esto, Mauro Galván, delegado de los trabajadores, pidió una reunión con los representantes de la fábrica para conocer más detalles. Sin embargo, aseguran que el abogado "respondió que no hay nada que hablar y que, hasta el lunes, están dentro del marco legal": "La verdad no sé a cuál se refiere, ya que esto fue un acuerdo entre partes”, explicó en diálogo con 0223.

En definitiva, Galván dice que “no quisieron brindar información” y solo mencionaron que “quizás algún que otro detallito puede haber”, lo que generó preocupación entre los trabajadores.

“Por eso, ahora me estoy asesorando con un abogado, porque puede pasar cualquier cosa”, indicó el delegado.

A mediados de noviembre, Textilana S.A. había confirmado en el Ministerio de Trabajo bonaerense su decisión de paralizar la producción por varios meses ante la caída del consumo y suspender a un gran porcentaje de su personal.

En primera instancia, la empresa planteó una suspensión de seis meses, con salarios al 75% del bolsillo, pago del aguinaldo en tres cuotas y la aplicación de la polifuncionalidad de tareas para quienes continuaran trabajando.

Como respuesta, los trabajadores realizaron una asamblea masiva y, tras una serie de negociaciones, se acordó que las suspensiones alcanzaran a 175 trabajadores y se extendieran por cuatro meses y medio.

Durante ese período, los empleados cobraron el 78% del salario de bolsillo y el aguinaldo se abonó en dos cuotas: la primera, el 28 de diciembre, y la segunda, el 8 de enero. La asamblea rechazó, además, de manera contundente la polifuncionalidad.

Las dudas surgen porque “el gerente había dicho que se iba a extender la suspensión" y, sin embargo, ahora les dicen que vuelven a trabajar. "Es bastante raro porque no creo que el consumo haya aumentado”, concluyó Galván.