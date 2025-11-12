Suspenden a 170 trabajadores de la principal fábrica textil de Mar del Plata: "Este Gobierno está destruyendo la industria"

Sumergida en una profunda crisis por la coyuntura económica del país, Textilana, la empresa más importante de tejido punto de la Argentina, aplicará suspensiones a 170 trabajadores por los próximos cuatro meses y medio.

Mauro Galván, miembro de la comisión interna de Textilana, explicó a 0223 que la semana pasada se realizó una audiencia a instancias del Ministerio de Trabajo de la Nación en la que la empresa, a través de sus representantes legales y autoridades, solicitaron la suspensión del personal.

Tras arduas negociaciones en los últimos días en las que se logró reducir los tiempos y mejorar las condiciones, las partes acordaron suspender a 170 operarios, es decir, el 70% de los empleados en actividad, a partir del próximo lunes 16 de noviembre. La medida se prolongará hasta el 31 de marzo de 2026.

Textilana avanza en la suspensión de 170 trabajadores.

Desde la comisión interna destacaron que lograron reducir la suspensión de seis a cuatro meses, acordar un pago del 78% de los salarios en lugar de 75% y que se abone el aguinaldo en dos y no en tres partes. "Dentro de lo malo, es lo menos malo con respecto a otros acuerdos. Hay suspensiones que muchas veces no se pagan. La empresa siempre se ha comportado y se ha manejado correctamente cuando se ha acordado", valoró. Estas condiciones serán rubricadas el próximo viernes.

"Es una situación horrible la que estamos pasando todos. Lamentablemente, por cuestiones políticas y económicas del Gobierno se está destruyendo la industria textil", afirmó Galván.

El representante de los trabajadores confió que algunos de los trabajadores afectados tienen hasta 40 años de antigüedad en la fábrica ubicada sobre la ruta 88. "Trabajo hace más de 20 años acá. Han pasado diferentes gobiernos y nunca vi algo por el estilo. La fábrica está diezmada. En los mejores tiempos había 1200 empleados y hoy quedan 240", graficó.

Textilana tiene su planta fábril en la ruta 88.

"Antes veíamos salir camiones todo el tiempo pero ahora no hay ventas. No hay guita en las calles. Además, las importaciones también nos joden. Siempre funcionó sola más allá de las decisiones de los patrones. Este Gobierno está haciendo un desastre", ratificó.

Galván aseguró que muchos de los trabajadores afectados aceptaron las condiciones impuestas por temor a un eventual quiebre de la empresa. "Prefieren agarrar lo poco que te dan. Tienen temor a perder las fuentes de trabajo. El miedo te lleva a tomar esta decisión", consideró al finalizar.