Crisis en el sector textil marplatense: "Hay empresas que están replanteándose el negocio"

Le atribuyó el bajo consumo "al ingreso de productos importados" y a "la operación de las plataformas con baja de impuestos".

En una crítica realidad que atraviesa el sector, representada por las suspensiones de Textilana debido a la caída del consumo, el presidente de la Cámara Textil de Mar del Plata, Guillermo Fasano, se refirió a las variables que ocasionaron este presente y aseguró que "hay empresas que están replanteándose el negocio para el futuro".

"El 2025 tiene dos periodos claros: un primer semestre en el que parecía que había una pequeña reactivación y que venía alguna etapa de estabilidad y crecimiento, pero un segundo malo con una caída de ventas estable", describió Fasano a Extra, la radio de 0223.

Asimismo, le atribuyó ese descenso "al ingreso de productos importados" y a "la operación de las plataformas con baja de impuestos", y recordó que "a fines del año pasado, el Gobierno bajó los impuestos a empresas extranjeras, en vez de a los demás".

Al mismo tiempo, detalló que uno de los factores "más importantes" fue "la suba de las tasas de interés, que ocasionó que la economía colapsara", y señaló que en este momento la situación "es bastante complicada con las suspensiones, el tejido y en las expectativas de producir".

Remarcó que "se olvidan de los beneficiarios del sistema económico, que son los trabajadores".

Puntualmente sobre el caso de Textilana, que aplicó suspensiones masivas a 175 trabajadores por una durísima baja en las ventas, expresó: "Es una firma que no funciona con la mecánica de la empresa familiar y cuando hay una caída de las ventas, lo resuelve. De 350 personas que tienen, suspendieron a la mitad hasta el 31 de marzo. La caída del consumo ha sido muy importante y es mucho mayor a lo que puede justificar la baja de los salarios".

En la misma línea, consultado acerca de si la firma nombrada era la única en esa situación, el líder de la Cámara Textil local reconoció que "hay empresas que están replanteándose el negocio para el futuro" y reclamó que "este sistema y el anterior se olvidan de los beneficiarios del sistema económico, que son los trabajadores".

"Los siguen castigando con altos impuestos, con la litigiosidad que creen que los defienden y en realidad los perjudican porque no hay rotación, ni demanda de trabajo, y eso provoca que los salarios queden bajos. Hay que terminar la litigiosidad en el juicio laboral que tenemos los argentinos", concluyó.