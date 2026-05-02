Una tragedia vial enluta a Lobería: tenía 52 años y perdió la vida tras un violento choque en pleno centro

Así quedó el auto siniestrado en el centro de la ciudad de Lobería. (Foto diario4v.com)

Un grave siniestro vial ocurrido en pleno centro de la ciudad de Lobería provocó la muerte de una mujer de 52 años y dejó a un menor herido, generando un fuerte impacto en la comunidad.

La víctima fue identificada como Lucía Ermiaga, una vecina muy conocida del distrito, cuya pérdida causó profundo dolor entre familiares, allegados y vecinos.

El hecho se registró en la intersección de las calles 1 de Mayo y 25 de Mayo, en una zona urbana, donde por motivos que aún se investigan colisionaron un Fiat Uno y un Volkswagen Bora. Según los primeros datos, Ermiaga se desplazaba en el primero de los vehículos junto a sus dos hijos. Tras el impacto, el auto volcó violentamente y la mujer falleció en el lugar.

Uno de los menores sufrió una fractura de clavícula y debió ser asistido por personal de salud, mientras que hasta el momento no se difundieron precisiones sobre el estado del segundo niño.

Lucía Ermiaga, una residente muy conocido en Lobería.

La lupa sobre el conductor del otro vehículo

En tanto, el Volkswagen Bora era conducido por un joven de 19 años, quien no habría presentado lesiones de gravedad.

De acuerdo a fuentes consultadas, el conductor habría estado involucrado en un hecho similar ocurrido en diciembre de 2024, lo que generó repercusiones en el ámbito local.

Tras el siniestro, efectivos policiales y peritos trabajaron en la escena para reconstruir la mecánica del choque y determinar responsabilidades. La investigación continúa y se aguardan novedades oficiales en las próximas horas.

La noticia provocó una inmediata reacción en la comunidad, donde se multiplicaron las expresiones de dolor y acompañamiento a la familia de la víctima a través de redes sociales.