Indignación en Lobería contra un joven de 19 años que protagonizó dos choques fatales en un año y medio

En Lobería se viven días de consternación luego del trágico desenlace de Lucía Ermiaga, quien murió este último fin de semana largo durante un siniestro vial fatal sucedido en pleno microcentro de la ciudad. Por el hecho quedó detenido Gonzalo Frascuelli, de 19 años, quien en diciembre de 2024 protagonizó otro gravísimo suceso en ruta 227 donde murió uno de sus amigos, identificado como Mateo Lauga.

El lamentable episodio en el que falleció Lucía ocurrió en la esquina de calles 25 de Mayo y 1° de Mayo, cuando la mujer circulaba a bordo de un Fiat Uno junto a dos de sus hijos y el rodado fue impactado por un Volkswagen Bora que manejaba Frascuelli. Mientras que la víctima murió en el acto tras el vuelco de su vehículo, uno de los menores sufrió una fractura de clavícula. Todos venían de celebrar el cumpleaños número 18 del hijo mayor de la familia.

La tragedia impactó en la comunidad de Lobería, ya que tanto Lucía como su esposo -Julio Ardanaz, exfutbolista, árbitro y actual entrenador de fútbol-, son reconocidos residentes del distrito. La mujer, profesora de yoga, había comenzado a estudiar la licenciatura en psicología en la universidad local.

Indignación en Lobería

A la tristeza de semejante momento le sucedió la indignación: luego del siniestro acontecido en horas de la madrugada en el que falleció Lucía, se conoció quién era Frascuelli y su trágico historial vial.

El joven de 19 años protagonizó el 23 de diciembre de 2024 otro hecho vial con desenlace fatal cuando se movilizaba en un Toyota Corolla por ruta 227. En el rodado, que terminó impactando contra una alcantarilla, iba Mateo Lauga, también de 19 años, quien murió en el acto. La causa fue cerrada como accidente, aunque familiares de la víctima habían advertido sobre la conducta del joven al volante.

Frascuelli, imputado y detenido

En consecuencia de todo lo sucedido el fiscal José Luis Cipolletti imputó al joven por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas. Luego de que se ordenara su detención, Frascuelli permanece alojado en la DDI de Necochea, mientras se analiza un pedido de excarcelación presentado por su defensa, a cargo del abogado Martín de la Canal.

Entre los elementos incorporados, se analizan registros fílmicos que muestran al vehículo conducido por Frascuelli circulando a alta velocidad junto a otros rodados momentos previos al impacto.

Además, si bien los primeros test de alcoholemia dieron negativo, se extrajeron muestras de sangre para estudios más precisos que permitan determinar si hubo consumo de alcohol u otras sustancias.