Amenazas de bomba en el Casino: el autor es un participante excluido del torneo de ajedrez

La rápida intervención de la Delegación de Explosivos Mar del Plata junto con la Subcomisaría Casino y el Cuerpo de Ayuda Técnica a la Investigación (CATI) permitió descubrir al autor de las tres amenazas de bomba hechas al Casino Central entre las cuatro de la madrugada y las ocho y media de la mañana de este lunes: es un hombre al que no dejaron participar del Campeonato Argentino de Ajedrez que se celebra en la Sala Rambla del edificio.

Trabajó la Delegación de Explosivos Mar del Plata.

Según la reconstrucción de los hechos que pudo hacer 0223, a partir de la primera inspección que hizo el personal de la Delegación de Explosivos se rastreó el celular desde el que habrían efectuado ese llamado cerca de las cuatro de la madrugada. A partir de la tarea que se hizo con la Dirección provincial se pudo establecer y confirmar –tras otros dos llamados- la línea desde donde se hacían los llamados.

Ese celular corresponde a un hombre de entre 50 y 60 años que el fin de semana había protagonizado un altercado con árbitros y organizadores del Campeonato de Ajedrez porque por problemas en su inscripción, no fue habilitado a participar del torneo Abierto.

Se evacuó el Casino y el edificio lindero.

Mientras desde la Subcomisaría Casino y el CATI se gestionaba ante la fiscalía de turno la realización de un allanamiento para notificar la formación de causa, el sujeto se hizo presente en el Casino el lunes por la tarde y volvió a discutir con los organizadores del torneo por el mismo motivo.

Al confirmar su identidad fue notificado de la formación de causa por intimidación pública que se tramita ante la Unidad Funcional de Instrucción N°5.