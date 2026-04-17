Tensión en el centro: a la amenaza de tiroteo, sumaron una de bomba y debieron evacuar una escuela

Las escuelas no tienen descanso en Mar del Plata: luego de una semana convulsionada por amenazas registradas en distintos establecimientos por posibles tiroteos, este viernes se agregó una nueva complicación. El aviso de la colocación de una bomba revolucionó el lugar.

El hecho sucedió en la Escuela de Educación Secundaria Técnica N° 2, ubicada en San Luis 1400, donde estudiantes, docentes y personal auxiliar debió ser evacuado para dar paso a efectivos policiales y de la brigada de explosivos para registrar todo el lugar.

"Se hizo la denuncia correspondiente en la comisaría primera porque apareció una pintada en un baño que hacía referencia a una amenaza de bomba. Por eso pusimos en marcha el protocolo de evacuación, dimos aviso al 911 y mandaron al personal de explosivos", detalló Leonardo Sequeira, director. El personal no encontró nada, por lo que se restablecieron normalmente las clases en el turno tarde.

Una situación que se replica y desborda

Algunos hablan de reto viral y de redes sociales. De fondo aparece la problemática que trasciende el origen de un problema que ya se hizo "bola de nieve". "El abordaje acá se da desde el comienzo, desde la prevención con los estudiantes, con el equipo de orientación trabajando de manera conjunta, con los docentes y los preceptores. Hoy, casualmente, habíamos tenido una reunión extraordinaria con delegados de curso, integrantes del centro de estudiantes y consejo institucional de convivencia", contó el director.

La clave está en las acciones de abordaje, que pueden ser talleres, acciones de contención y diálogo con las familias. "La escuela no es una isla, obviamente es parte de la sociedad. Creo que hay situaciones que nos atraviesan a todos, quizás haya un malestar generalizado y todo va desembocando en estas situaciones", remarcó Sequeira, quien apuntó al mal uso de las redes sociales y de las nuevas tecnologías.