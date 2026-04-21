Escuelas en alerta: piden una mesa intersectorial en Mar del Plata por las amenazas de tiroteos

Ante la ola de amenazas de tiroteos registrada en las escuelas de Mar del Plata en los últimos días, los trabajadores de la educación solicitaron la conformación de una mesa intersectorial para afrontar la situación y llevar tranquilidad a la comunidad.

En este sentido, publicaron un comunicado en el que pusieron el foco en las redes sociales, donde circulan contenidos de tono violento cuyo impacto llega a los colegios en forma de carteles y pintadas.

Por este motivo, los referentes del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) solicitaron la realización de jornadas institucionales con la participación de toda la comunidad educativa, con el objetivo de fortalecer y construir estrategias colectivas de cuidado.

Asimismo, pidieron la generación de espacios de formación destinados a equipos directivos, docentes y centros de estudiantes, a fin de desarrollar talleres con alumnos y familias en los que se pongan en discusión sus preocupaciones y necesidades.

Por último, plantearon la necesidad de garantizar el despliegue de equipos especializados que permitan acompañar a las instituciones, reforzar la convivencia y cuidar tanto a estudiantes como a trabajadores de la educación.

La mesa estaría conformada por representantes de toda la gestión educativa, el Consejo Escolar, el Colegio de Trabajadores Sociales, gremios del sector, la Comisión de Educación del Concejo Deliberante, representantes del área de seguridad y cooperadoras escolares.