Protocolo ante amenazas de tiroteo: Provincia fija pautas para actuar en escuelas

Frente al aumento de situaciones de riesgo vinculadas a amenazas de tiroteo y la exposición de armas en entornos escolares, la Provincia formalizó un protocolo de actuación destinado a equipos directivos, docentes y autoridades educativas.

El documento establece una serie de lineamientos claros para identificar señales de alerta temprana, canalizar denuncias y activar mecanismos de intervención rápida. Entre los puntos centrales, se dispone que ante la detección de una amenaza -ya sea verbal, escrita o difundida por redes sociales- las autoridades escolares deben dar aviso inmediato a los equipos de orientación escolar y a los organismos de seguridad y justicia correspondientes.

El protocolo también contempla qué hacer en situaciones de exhibición de armas dentro o en las inmediaciones de una institución. Allí se prioriza resguardar la integridad de estudiantes y personal, evitando confrontaciones directas y activando los canales institucionales para una intervención externa.

El gobierno bonaerense difundió un protocolo elaborado por la Dirección General de Cultura y Educación, a cargo de Flavia Terigi.

Además de la respuesta inmediata, se prevén instancias de acompañamiento posterior. Esto incluye la contención de la comunidad educativa, la intervención de equipos interdisciplinarios y el seguimiento de los casos para prevenir nuevas situaciones de riesgo.

Otro eje del documento es la prevención. Se promueve el trabajo articulado entre escuelas, familias y organismos estatales para detectar conflictos o conductas que puedan escalar. También se enfatiza la importancia de no minimizar señales de alerta y de actuar bajo criterios institucionales, evitando respuestas individuales o improvisadas.

La implementación del protocolo busca unificar criterios de actuación en todo el sistema educativo bonaerense y brindar herramientas concretas ante escenarios de alta sensibilidad, con el objetivo de reducir riesgos y garantizar entornos escolares seguros.