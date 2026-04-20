Protocolo ante amenazas de tiroteo: Provincia fija pautas para actuar en escuelas
El gobierno de la Provincia de Buenos Aires estableció un procedimiento específico para casos de amenazas de ataques armados y exhibición de armas en ámbitos educativos. Incluye pasos de prevención, intervención inmediata y seguimiento institucional.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Frente al aumento de situaciones de riesgo vinculadas a amenazas de tiroteo y la exposición de armas en entornos escolares, la Provincia formalizó un protocolo de actuación destinado a equipos directivos, docentes y autoridades educativas.
El documento establece una serie de lineamientos claros para identificar señales de alerta temprana, canalizar denuncias y activar mecanismos de intervención rápida. Entre los puntos centrales, se dispone que ante la detección de una amenaza -ya sea verbal, escrita o difundida por redes sociales- las autoridades escolares deben dar aviso inmediato a los equipos de orientación escolar y a los organismos de seguridad y justicia correspondientes.
El protocolo también contempla qué hacer en situaciones de exhibición de armas dentro o en las inmediaciones de una institución. Allí se prioriza resguardar la integridad de estudiantes y personal, evitando confrontaciones directas y activando los canales institucionales para una intervención externa.
Además de la respuesta inmediata, se prevén instancias de acompañamiento posterior. Esto incluye la contención de la comunidad educativa, la intervención de equipos interdisciplinarios y el seguimiento de los casos para prevenir nuevas situaciones de riesgo.
Otro eje del documento es la prevención. Se promueve el trabajo articulado entre escuelas, familias y organismos estatales para detectar conflictos o conductas que puedan escalar. También se enfatiza la importancia de no minimizar señales de alerta y de actuar bajo criterios institucionales, evitando respuestas individuales o improvisadas.
La implementación del protocolo busca unificar criterios de actuación en todo el sistema educativo bonaerense y brindar herramientas concretas ante escenarios de alta sensibilidad, con el objetivo de reducir riesgos y garantizar entornos escolares seguros.
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