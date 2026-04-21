Amenaza de tiroteo en escuelas: docentes, gremios y autoridades se reunieron para planificar la seguridad

El Frente de Unidad Docente Bonaerense mantuvo una reunión con los representantes de la Dirección General de Cultura y Educación y del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires para analizar la realidad que atraviesan los establecimientos educativos.

Flavia Terigi, directora general de Cultura y Educación bonaerense, mantuvo el encuentro con Javier Alonso, ministro de Seguridad de la Provincia, junto a representantes del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), incluyendo al SUTEBA y la FEB.

"Los gremios docentes reclamamos ante problemáticas que atraviesan cotidianamente a las escuelas, sumadas a los sucesos de estos días, donde emergieron nuevas dificultades originadas en comunidades digitales que promueven acciones violentas y a las que tienen acceso nuestros y nuestras estudiantes", graficaron.

Además, en un comunicado detallaron: "El abordaje del impacto de la cultura digital en niñas, niños, adolescentes y jóvenes tanto en la vida cotidiana como en las aulas, es una responsabilidad social que excede a las escuelas".

Durante el encuentro, las autoridades docentes solicitaron:

La convocatoria inmediata a la interministerial provincial y a las intersectoriales distritales. La escuela debe ser fortalecida con políticas articuladas con otras instituciones públicas.

y a las intersectoriales distritales. La escuela debe ser fortalecida con políticas articuladas con otras instituciones públicas. La realización de Jornadas Institucionales para el análisis de las problemáticas y la construcción de iniciativas de prevención e intervención.

para el análisis de las problemáticas y la construcción de iniciativas de prevención e intervención. La expansión de políticas de salud mental para niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

para niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Espacios de formación para equipos directivos y docentes, así como espacios de trabajo con las familias y organizaciones comunitarias.

para equipos directivos y docentes, así como espacios de trabajo con las familias y organizaciones comunitarias. La realización de talleres con estudiantes .

"Asimismo, manifestamos que algunas autoridades responsables de las intervenciones en los distritos no siguieron las orientaciones de los protocolos vigentes ni las líneas de acción provincial", detallaron.

La Dirección General de Cultura y Educación planteó que se convocará a la interministerial y se promoverá la conformación de las intersectoriales. Asimismo, se continuará trabajando con los equipos directivos y docentes de las escuelas en situación conflictiva.