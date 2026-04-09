Encontraron muerta a Maitena Garófalo, la adolescente de 14 años que era buscada en Merlo

Maitena salió de su casa con $40.000 en efectivo y la tarjeta Sube, y en su domicilio dejó su teléfono.

Encontraron muerta a Maitena Garófalo Rojas, la adolescente de 14 años que era intensamente buscada en el partido bonaerense de Merlo. La última vez que sus familiares la vieron con vida fue este miércoles a las 8, antes de ingresar a la EES N° 16.

La menor dejó su casa ayer cerca de las 7:10 de la mañana junto a su hermana mayor y se dirigieron a la escuela EES N°16. Maitena llegó a a la puerta, pero no ingresó al establecimiento justificando que tenía que saludar a una amiga.

La adolescente fue captada por última vez a las 8:20 de ese mismo día por las cámaras de seguridad del barrio, caminando por calle Bicentenario en dirección al Hospital Héroes de Malvinas, a unas diez cuadras de la escuela.

Una cámara de seguridad captó a Maitena cerca de las 8:20 de este miércoles.

Maitena salió de su casa con $40.000 en efectivo y la tarjeta Sube, y en su domicilio dejó su teléfono celular junto a nueve cartas de despedida dedicadas a su familia, donde detalló que “quería estar en un lugar tranquilo”.

La familia encontró, además, mails programados para que los reciban en determinada fecha y la clave de su celular.

“Descubrimos con la Fiscalía y la Policía Científica que gente de la cual no sabemos nombre, sexo ni edad (porque llevan nombres ficticios) indujo a que Maitena se fuera de forma voluntaria", contaron familiares en redes sociales al viralizar la foto de la niña para dar con su paradero. Y detallaron que “continuamente la instigaban al suicidio y hablaban en la cotidianeidad de la idea de suicidarse como una gracia”.

"El día que lo iban a hacer, lo tenían planeado. Maitena tenía planeado todo”, contó Noelia, una amiga de la familia a la prensa, revelando que la nena también “se despidió de estas personas”.