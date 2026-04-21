Continúa el alerta meteorológico y lo extienden hasta la madrugada: cuándo mejora el tiempo en Mar del Plata

Después de una jornada con lluvias intensas y fuertes vientos en Mar del Plata, donde fueron suspendidas las clases del turno vespertino y las actividades terciarias, universitarias y deportivas, todavía rige el alerta para esta noche del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que además lo extendió hasta la madrugada del miércoles.

A pesar de que el nivel de advertencia por lluvia fue actualizado de naranja a amarillo, el organismo incluyó a las primeras horas del miércoles dentro del período de alerta por las condiciones climáticas.

Los últimos chaparrones se registrarán en la mañana, en la que además habrá ráfagas de hasta 59 km/h.

Esto significa que, entre la noche y la madrugada, se prevén lluvias persistentes, de moderada a fuerte intensidad, y valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 milímetros en General Pueyrredon, Mar Chiquita y General Alvarado. A su vez, en estas áreas también se darán tormentas embebidas y no se descarta la caída puntual de granizo.

Conforme al pronóstico del organismo, este miércoles la máxima será de 19° y la mínima de 14°, y ya sin alerta, los últimos chaparrones se registrarán en la mañana, en la que además habrá ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora (km/h) del sudoeste.

Con el cielo parcialmente nublado, el viento seguirá intenso por la tarde y se suavizará a la noche, cuando correrá del oeste a una velocidad de entre 13 y 22 km/h y el termómetro bajará hasta los 16°.

Bendito jueves: 20° y sol

Por su lado, las condiciones terminarán de normalizarse el jueves, para el que anuncian una máxima de 20° y cielo despejado, únicamente con fuertes vientos en la noche, del noroeste a 50 km/h.