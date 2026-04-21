Continúa el alerta meteorológico y lo extienden hasta la madrugada: cuándo mejora el tiempo en Mar del Plata
Se esperan lluvias persistentes entre esta noche y la madrugada del miércoles. Estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 milímetros.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Después de una jornada con lluvias intensas y fuertes vientos en Mar del Plata, donde fueron suspendidas las clases del turno vespertino y las actividades terciarias, universitarias y deportivas, todavía rige el alerta para esta noche del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que además lo extendió hasta la madrugada del miércoles.
A pesar de que el nivel de advertencia por lluvia fue actualizado de naranja a amarillo, el organismo incluyó a las primeras horas del miércoles dentro del período de alerta por las condiciones climáticas.
Esto significa que, entre la noche y la madrugada, se prevén lluvias persistentes, de moderada a fuerte intensidad, y valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 milímetros en General Pueyrredon, Mar Chiquita y General Alvarado. A su vez, en estas áreas también se darán tormentas embebidas y no se descarta la caída puntual de granizo.
Conforme al pronóstico del organismo, este miércoles la máxima será de 19° y la mínima de 14°, y ya sin alerta, los últimos chaparrones se registrarán en la mañana, en la que además habrá ráfagas de hasta 59 kilómetros por hora (km/h) del sudoeste.
Con el cielo parcialmente nublado, el viento seguirá intenso por la tarde y se suavizará a la noche, cuando correrá del oeste a una velocidad de entre 13 y 22 km/h y el termómetro bajará hasta los 16°.
Bendito jueves: 20° y sol
Por su lado, las condiciones terminarán de normalizarse el jueves, para el que anuncian una máxima de 20° y cielo despejado, únicamente con fuertes vientos en la noche, del noroeste a 50 km/h.
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