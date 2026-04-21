Suspendieron las clases en el turno vespertino por el alerta meteorológico

A partir de la actualización de los pronósticos y modelos climáticos, el Municipio resolvió suspender las clases en el turno vespertino de este martes, frente a la previsión de un escenario adverso que podría intensificarse hacia la tarde y la noche. La decisión incluye a las actividades terciarias, universitarias y deportivas.

“Desde ya hace algunas horas hemos informado a través de la Dirección de Defensa Civil y hemos estado en contacto con ámbitos educativos tanto municipales como de la Provincia”, explicó el secretario de Seguridad, Rodrigo Gonçalves.

A pesar de que en una primera instancia no se habían dispuesto medidas restrictivas para la comunidad educativa, la evolución de los informes técnicos llevó a modificar la decisión inicial.

Se esperan lluvias persistentes y prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 110 milímetros.

“Los últimos modelos nos ponen en un lugar de cierta incomodidad, donde ese alerta naranja que rige para gran parte de la provincia de Buenos Aires, por un sistema de baja presión, puede tener consecuencias adversas durante la tarde y la noche”, detalló el funcionario.

Además, advirtió que “ese alerta amarillo por vientos también puede generar algunos inconvenientes”, lo que refuerza el criterio preventivo adoptado. En este panorama, y a raíz del trabajo conjunto entre las áreas involucradas, avanzaron con la suspensión de las actividades en el turno vespertino.

“Por eso hemos tomado la decisión en conjunto y, dadas todas las herramientas, se resolvió suspender las clases vespertinas y las actividades terciarias, universitarias y deportivas de las diferentes instituciones para preservar a los chicos, a la comunidad educativa y a las personas que transitan por la ciudad”, concluyó.

Alerta meteorológico

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que emitió un alerta naranja por lluvia para la tarde y noche, junto a otra advertencia de carácter amarillo por viento en las últimas horas, prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 110 milímetros y ráfagas superiores a los 80 kilómetros por hora (km/h).