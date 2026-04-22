La palabra más esperada: el VAR del superclásico rompió el silencio

Después de todas las repercusiones que dejó la decisión de Darío Herrera de no cobrar penal para River en tiempo de descuento en el Superclásico, Héctor Paletta rompió el silencio. El árbitro encargado del VAR, que quedó en el ojo de la tormenta, desminitió ser hincha de Boca, ratificó la decisión tomada y denunció múltiples amenazas y acusaciones falsas.

“Uno tiene que conservar el entorno y la familia después de tanta polémica que se generó por una decisión arbitral. He recibido llamadas y mensajes de todo tipo, algo que no es común después de una decisión arbitral, errónea o no“, comenzó diciendo el juez en diálogo con C5N.

Consultado por el trasfondo de su no llamado a Herrera, explicó: “Hubo un equipo arbitral que evaluó que hubo un contacto sin la suficiente fuerza para derribar al jugador y yo en las cámaras coincidía. No tenía las evidencias para ver un error claro y obvio. Sigo sosteniendo que hay una imagen que parece más, pero es muy poca evidencia para corregir una decisión de campo.

“Yo coincido que el brazo de Blanco sobre la espalda de Martínez Quarta, que mide 180 y pesa 80 kilos, no lo derriba de esa manera. Yo evalúo todo. Martínez Quarta se quedó tirado en el campo como si le hubiesen pegado. Es una jugada gris y decidimos respaldar la decisión de campo”, argumentó. “Yo veo el contacto, pero también la exageración de Martínez Quarta. La herramienta está para cuando hay un error claro y obvio, como la mano del final del primer tiempo que en campo no se vio y nosotros llamamos”, agregó, en referencia al penal sancionado a favor de Boca.

Además, se pronunció acerca de la jugada donde Herrera cobró empujón de Maximiliano Salas a Ayrton Costa: “Si hubiera terminado en gol, hubiera invitado a una revisón, más allá de que el contacto es distinto porque es aéreo. Por coherencia, ninguno de los dos son infracción en el fútbol, que es un deporte de contacto. Yo creo que el jugador simula. Lo mismo con la de Paulo Díaz (vs. Huracán)”. “Rapallini y Beligoy me dijeron que estaban de acuerdo con mi decisión. Hace poco tuvimos una reunión en donde nos dijeron que se estaban buscando muchas hormigas. No está bueno que un árbitro dirija desde la cabina. Las decisiones son de los árbitros de campo que están transpirando la camiseta”, sostuvo el referí.

Además, sobre el pedido de River para que no lo dirija más, aclaró: “A mi de AFA no me informaron nada al respecto. A River lo he dirigido muchas veces y ahora salta todo esto. Me da bronca porque pareciera que están buscando algo más”.

¿Es hincha de Boca?

“Yo no soy fanático de ningún club de fútbol“, remarcó Paletta, que aclaró: “Tengo un hermano de River y otro de Boca, así que eso de que toda la familia es hincha de Boca se cae. Yo fui el VAR cuando ganó River 1 a 0 y le anulamos un gol a Giménez por mano. Ahí nadie habló de mi familia”.

Y continuó: “Yo no veo las redes. Uno llega libre a dirigir cualquier partido, sin importar qué equipo son. Nosotros con Darío (Herrera) estuvimos en la final de la Copa Libertadores, no debutamos en esta partido. Cuando evalúo la jugada final, no pienso en unas declaraciones de mi hermano (Gabriel) en 2007. En su momento se enojaron los de Boca y ahora los de River. El tema es cuando hay un hostigamiento y un fusilamiento mediático.

“Filtraron mi teléfono. Recibí llamados, WhatsApp y muchas amenazas. Yo vivo en una ciudad donde nacieron mis viejos, nos conoce todo el mundo. Por suerte en la calle no lo sentimos, pero sí por teléfono”, expresó el colegiado.

