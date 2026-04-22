"Hay cierres todos los días": empresarios gastronómicos y hoteleros aseguran que el invierno será durísimo en Mar del Plata

"Hay cierres todos los días": empresarios gastronómicos y hoteleros advierten que el invierno será durísimo en Mar del Plata

Empresarios de la gastronomía y el turismo se reunieron con la subsecretaria de Turismo de Provincia de Buenos Aires, Soledad Martínez, y Fernando Pistola, director de Desarrollo Productivo, en el marco de la presentación de una línea de créditos destinados a impulsar la alicaída realidad económica del sector.

En diálogo con 0223, Gabriela Librandi y Leandro Cuffaro, empresarios del sector hotelero y gastronómico respectivamente, consideraron coincidentemente que ven un invierno “durísimo” en materia de rentabilidad y resaltaron la importancia de créditos financiados a través de la banca pública.

“Creo que está bueno tratar de implementar inversiones que nos diferencien, sobre todo en aquellas ramas de la hotelería que hoy por hoy tienen una competencia desleal con todos los departamentos informales y demás. Puede ser un buen mecanismo para esta reconversión necesaria”, sostuvo Librandi, que posee un hotel en Punta Mogotes.

A su lado, Cuffaro, admitió que en la gastronomía “hay cierres todos los días con un rubro asfixiado” y cuestionó la falta de ayuda por parte de la Nación ante este duro contexto. “Sacaron los subsidios, no bajaron los impuestos de los servicios, bajó el nivel de actividad. Hoy el rubro gastronómico, lamentablemente, si no hay grandes cambios, nadie va a poder sostenerse en el tiempo”, completó.

“Hubo menos turistas, menos días y menos consumo”

Por su parte, Soledad Martínez, subsecretaria de Turismo Provincial, se mostró preocupada por las empresas que cierran y la gente que se queda sin empleo. “Si comparamos la última temporada a nivel provincial con lo que fue la última mejor de la provincia de Buenos Aires, perdimos un millón de turistas. Hace poquito salieron los números finales de la temporada de lo que fue Mar del Plata, y se confirmó lo que habíamos dicho nosotros a fines de febrero de la baja de los turistas. Menos turistas, menos días, menos consumo”, describió.

Para la funcionaria del gobierno bonaerense, “la gente no tiene plata en bolsillo, y sin plata en el bolsillo la gente no se mueve” y puso de relieve la importancia de estas líneas de crédito. “Cada lugar que cierra son familias que quedan en la calle, familias que pierden su empleo, con una reforma laboral donde no hay ningún tipo de beneficio para el trabajador. Todo es en favor del que más tiene”, concluyó Martínez.