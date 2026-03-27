El nuevo mapa del turismo en Mar del Plata: ¿los alquileres le ganan a los hoteles?

En una temporada marcada por la caída del turismo, el mercado de alojamientos en Mar del Plata mostró un cambio de tendencia claro: las plazas extrahoteleras crecieron de manera exponencial en comparación con la oferta hotelera tradicional, consolidando la preferencia de los visitantes por casas y departamentos durante sus vacaciones.

Según datos oficiales del EMTURyC, la ciudad cuenta actualmente con alrededor de 46 mil plazas hoteleras frente a unas 370 mil extrahoteleras, una diferencia que evidencia el fuerte predominio de este tipo de alojamiento.

En ese contexto, el presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos, Guillermo Rossi, destacó en diálogo con Extra 102.1 la radio de 0223: "La ocupación se mantiene muy bien, los departamentos y las unidades en alquiler se han modernizado. Existe una competencia muy grande con los países vecinos y, en ese contexto, es necesario brindar mejores servicios”.

Rossi subrayó además el trabajo de los profesionales del sector inmobiliario, quienes impulsan la calidad de la oferta para sostener la competitividad del destino. “En ese camino, nuestros profesionales —muchos de los cuales se desempeñan en el rubro, incluso a nivel mayorista— trabajan muy bien. En definitiva, y a pesar de las dificultades, hemos tenido una buena temporada de verano”.

Asimismo, hizo referencia a los estudios realizados por el organismo turístico local, que permiten entender mejor el comportamiento de la demanda. “El EMTUR elaboró informes y estudios muy importantes sobre el origen de los turistas, por qué eligen el destino y de dónde provienen. Contamos con un acompañamiento muy fuerte de provincias tradicionales como Santa Fe y Tucumán, que eligen siempre a Mar del Plata. También hubo una gran afluencia de turistas de la provincia de Buenos Aires y de CABA”, agregó.

En cuanto al balance general, Rossi calificó la temporada con una valoración intermedia. “Podemos sintetizar todo esto en una temporada que, para nosotros, se ubicó entre los seis y siete puntos”.

No obstante, advirtió que aún quedan desafíos importantes para recuperar niveles históricos de turismo, especialmente en el segmento familiar. “Creemos que, en términos generales, ha sido una buena temporada de verano, aunque queda mucho por trabajar. Es necesario seguir mejorando los servicios, no solo en el sector hotelero, sino en todos los que ofrece la ciudad”, remarcó.

“Necesitamos recuperar el turismo, y fundamentalmente el turismo familiar. Es un planteo que ya hicimos el año pasado en la mesa de turismo en la que venimos trabajando: volver a ese perfil histórico de Mar del Plata. Los jóvenes siguen viniendo y muchas veces son acompañados por sus padres, pero necesitamos fomentar la llegada de familias con estadías más prolongadas”, continuó.

Finalmente, destacó la importancia de sostener una estrategia integral para posicionar el destino frente a la competencia regional. “Hay un trabajo muy importante por delante para seguir posicionando la ciudad, y ese posicionamiento se logra con servicios de calidad, buenos precios y competitividad constante”.

De este modo, mientras el turismo muestra señales de retracción en términos generales, el crecimiento de las plazas extrahoteleras y la preferencia por alojamientos independientes confirman un cambio estructural en la forma de vacacionar en Mar del Plata.