Una mujer reconoció al ladrón que le había robado y lo increpó a las piñas en plena calle

Una mujer reconoció al ladrón que le había robado y lo increpó en la calle.

La recorrida de rutina que personal de la Comisaría Séptima hacía por el barrio Los Pinares terminó con la aprehensión de un hombre de 40 años acusado de haberle robado dinero a la mujer con la que se estaba peleando en la calle.

Los oficiales del Grupo Técnico Operativo de la dependencia vieron en la intersección de Valencia entre Carballo y Guaraní una gresca en la vía pública, por lo que se acercaron para intervenir.

La mujer de 45 años les dijo que el hombre, pocos días atrás, le habría sustraído dinero en efectivo, motivo por el cual fue aprehendido y trasladado a la comisaría. Al identificarlo confirmaron que registraba antecedentes penales por delitos contra la propiedad y tenencia de estupefacientes.

Una vez labradas las actuaciones de rigor desde la fiscalía de turno ordenaron la formación de causa por el delito de hurto, la notificación de la misma y la libertad del imputado a tenor del artículo 161 del Código de Procedimiento Penal.