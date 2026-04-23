Cayó un sospechoso por robar agencias de quiniela y una estación de servicio

El momento de la detención del hombre por los robos en agencias de quiniela de Villa Gesell.

Un hombre de 31 años, domiciliado en Villa Gesell, fue aprehendido en el marco de una causa que investiga una serie de robos cometidos en comercios de la ciudad, entre ellos agencias de quiniela y una estación de servicio de GNC.

Según informaron fuentes del caso, los episodios ocurrieron entre marzo y abril y presentaban un patrón común: el autor habría intimidado a empleados exhibiendo un arma de fuego para sustraer dinero en efectivo.

Las cámaras de seguridad permitieron rastrear al delincuente en Villa Gesell.

La investigación fue desarrollada por personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SDDI) de Villa Gesell, en articulación con efectivos policiales y el centro de monitoreo local. El relevamiento de registros fílmicos permitió seguir los desplazamientos del sospechoso, avanzar en su identificación y determinar el vehículo utilizado.

El 21 de abril, el hombre fue localizado y detenido en inmediaciones de Avenida 29 y Paseo 115, en la zona de Monte Rincón, en cumplimiento de una orden judicial.

Los elementos incautados en Villa Gesell por la DDI.

En continuidad con las tareas investigativas, se concretaron dos allanamientos dispuestos por la Justicia. Las medidas fueron ordenadas en el marco de la causa que instruye la UFID N° 6, a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, con intervención del Juzgado de Garantías N° 6, a cargo del juez Leopoldo Mancinelli.

Uno de los procedimientos no arrojó resultados, mientras que en el restante se logró la incautación de prendas y otros elementos que serían de interés para la causa. El expediente continúa en etapa de investigación, bajo la órbita judicial correspondiente.